Кто пообещал Украине больше всего денег: мировой рейтинг — Finance.ua

Кто пообещал Украине больше всего денег: мировой рейтинг Сегодня 21:04 — Казна и Политика

Кто пообещал Украине больше всего денег: мировой рейтинг

Десятки стран выделяют Украине миллионы, а порой миллиарды евро. В пятерку стран, пообещавших оказать больше помощи, вошли США, Великобритания, Германия, Польша и Канада.

Об этом свидетельствуют данные Kiel Institute за период с 24 февраля по 7 июня.

Кто пообещал больше всего

США пообещали Украине 42,67 млрд евро. Более половины этой суммы пойдет на военную помощь (почти 24 миллиарда евро), остальное распределятся между финансовой и гуманитарной помощью: 9,9 миллиарда и 8,8 миллиарда евро соответственно. В целом это 0,21% от ВВП мощнейшей экономики мира.

Великобритания проявила себя большим другом Украины, пообещав 4,84 миллиарда евро. Половина этой суммы пойдет или уже пошла на военную помощь.

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Третье место по обещанной сумме заняла Германия — 3,29 миллиарда евро. Но следует отметить, что Германия не выполняла много своих обещаний, по крайней мере, в период до 7 июня она поставила всего треть обещанного оружия и техники.

Польша, всегда защищавшая европейское стремление Украины, не подвела. Соседняя страна пообещала выделить 2,75 миллиарда евро: почти две трети этой суммы нацелены именно на военную помощь.

Не сильно отстала от помощи Канада с большой украинской диаспорой. Она пообещала Украине 2,19 млрд евро, но в основном это финансовая помощь для поддержки украинской экономики.

В десятку также вошли Франция, Япония, Норвегия, Италия и Швеция.

Страны ЕС помогают не только как отдельные государства, но и как страны-члены Европейского Союза. Европейская Комиссия и Европейский Совет пообещали Украине 11,53 миллиарда евро. Но эта сумма включает только финансовую и гуманитарную помощь.

Кто отдает больше всего

Следует понимать, что наши международные партнеры существенно разнятся по своему экономическому развитию и возможностям в плане того, что могут отдать Украине. Ведь для кого-то сумма в 1 миллиард существенно ничего не изменит, а для других — это непосильная сумма, но они готовы помогать тем, чем смогут.

По этому показателю безоговорочным лидером является Эстония, которая готова выделить для Украины 0,87% своего ВВП. Значительную часть пообещала и Латвия — 0,73%. Польша готова выделить около полпроцента своего ВВП. Еще одна балтийская страна — Литва — пообещала 0,31% ВВП, а США — 0,21%. В десятку вошли также Великобритания, Чехия, Норвегия, Канада и Греция. Меньше всего из европейских стран Украине помогают Румыния и Словения, которые пообещали всего 0,004% своего ВВП.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеканал 24 По материалам:

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