Кто получит повышенные пенсии с ноября — Finance.ua

Кто получит повышенные пенсии с ноября Сегодня 13:00 — Личные финансы

Кто получит повышенные пенсии с ноября

Как сообщает Пенсионный фонд Украины , в ноябре пенсионеры получат большие выплаты. Это произойдет за счет назначения возрастных надбавок и пособий от ВПП ООН.

Пенсионные выплаты возрастут у тех, кому исполнилось 70, 75 или 80 лет.

Суммы выплат

Для каждой возрастной категории будет разная сумма. Но есть условие — пенсия не должна превышать 10,34 тыс. грн.

Доплаты для разных возрастов:

для граждан, которым исполнилось 70 лет, и до 75-летнего возраста — в сумме до 300 грн;

для лиц, которым исполнилось 75 лет, до 80-летнего возраста — в сумме до 456 грн;

для граждан, которым исполнилось 80 лет и выше, — на сумму до 570 грн.

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Помощь ВПП ООН

Пенсии, которые будут подпадать под условия предоставления выплат Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) также получат повышенные пенсии.

Программа дополнительной помощи от ВПП ООН предусмотрена для пенсионеров, проживающих на опасных территориях и имеющих низкие пенсии, будет действовать до конца 2024 года.

Размер доплаты

Сумма составляет разницу между 3,25 тыс. грн и размером пенсии, которую гражданин получает.

Условия предоставления:

если пенсия меньше 3250 грн;

если граждане проживают на территориях активных/возможных боевых действий;

не получали после 1.03.2023 помощи от международных организаций или выплат для ВПЛ.

Напомним, дополнительные финансовые вознаграждения, получаемые украинскими военными, не включаются в расчет пенсии. Эти выплаты являются премиями за выполнение боевых задач, а не регулярной зарплатой. Об этом заявила адвокат ОО «Юридическая сотня» Ирина Дмитренко: «Дополнительные вознаграждения не влияют на размер пенсии, потому что эта выплата не постоянная, она не является ежемесячной, а зависит от того, какие именно боевые задачи выполняет военнослужащий. Поэтому эти 30, 50 и 100 тысяч, предусмотренные постановлением Кабинета Министров Украины № 168, не имеют значения для размера пенсии».

По ее словам, пенсии за выслугу лет, например, назначаются лицам, имеющим календарную выслугу 20 лет и более в размере 50% денежного довольствия по последней занимаемой должности.

Сумма, которую Украина тратит на услуги по выплате пенсий

Украина тратит до двух миллиардов гривен на услуги по выплате пенсий. Однако среди почтовых операторов сохраняется конкуренция из-за возможности расширения спектра услуг. Об этом сообщила народный депутат Нина Южанина. Она отметила, что конкуренция между почтовыми операторами продолжается не только из-за расходов, выделяемых бюджету на доставку пенсий, но и из-за возможности расширения спектра услуг.

Справка Finance.ua:

Финансирование пенсий осуществляется из Пенсионного фонда, получающего средства от единого социального взноса (ЕСВ) и донорской помощи. При этом социальные выплаты не зависят от государственного бюджета, который преимущественно направляется на оборону.

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович заявила, что повышение пенсий произойдет, хотя и будет незначительным.

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