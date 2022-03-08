Кто может получить спецсубсидию на электрообогрев — Finance.ua
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Кто может получить спецсубсидию на электрообогрев

Сегодня 08:05
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Украинцы смогут получить специальную субсидию на электрообогрев. Однако такие исключения были сделаны не для всех.
Об этом рассказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная. По ее словам, есть люди, которые нуждаются в этом.
Как рассказала Лазебная, спецсубсидию смогут получить украинцы, проживающие на линии разграничения. Она составит примерно 1500 — 1700 гривен.
Там у людей нет ни газового отопления, ни электроотопления, потому что там все разрушили. Мы сделали исключение для всех населенных пунктов, которые находятся на линии разграничения,— подчеркнула министр.

Она отметила, что дали право на субсидию по тарифам, как для электроотопления. «У кого нет электроотопления, они обогреваются электрообогревателями», — добавила она.

Субсидия на оплату тарифов:

  • Субсидии во время отопительного сезона будут получать более 3 миллионов домохозяйств. В среднем, сумма выплаты составит 2000 гривен, однако она будет индивидуальна.
  • Размер субсидии определят отдельно для каждого домохозяйства. Сумма пособия может быть и 3 000, и 5 000 тысяч гривен.
  • Выплаты автоматически переназначили почти 80% украинцев. Для жителей регионов, которые будут в красной зоне карантина, сумма субсидии будет больше.
По материалам: Телеканал 24
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