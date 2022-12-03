Кто из киевлян сможет получить компенсацию за генераторы — Finance.ua
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Кто из киевлян сможет получить компенсацию за генераторы

Личные финансы
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Жители многоквартирных домов, которые купили генератор электроэнергии, смогут получить компенсацию от государства. Однако это касается только юридических лиц.
Об этом говорится в решении депутатов Киевского городского совета.
Кто может получить компенсацию за генератор:
  • объединение сообщников многоквартирных домов;
  • жилищные кооперативы;
  • управдомы многоквартирных домов.
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Таким образом, возмещать затраты на генератор будут только юридические лица. Если жители нескольких квартир установили генератор совместно за свой счет, то выплату они не получат.
Как получить компенсацию:
  1. Прежде всего выберите подходящий генератор. При покупке учитывайте вид прибора и его мощность.
  2. Оплатите покупку через банковские учреждения. Оплачивать нужно только через юридическое лицо.
  3. После этого необходимые документы следует подать в районную государственную администрацию.
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Какие документы нужно предоставить
  • заявление о частичном возмещении стоимости;
  • заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций;
  • копию протокола совладельцев о выборе управдома (если ранее не создали ОСМД);
  • заверенную копию расходной накладной на генератор.
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Государство компенсирует 75% стоимости генератора. Однако эта выплата не сможет быть более 80 тысяч гривен.
Компенсацию смогут получить не только жители Киева, но и Львова и Сум.

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По материалам:
Українські Новини
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