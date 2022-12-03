Кто из киевлян сможет получить компенсацию за генераторы — Finance.ua

Кто из киевлян сможет получить компенсацию за генераторы Сегодня 16:12 — Личные финансы

Жители многоквартирных домов, которые купили генератор электроэнергии, смогут получить компенсацию от государства. Однако это касается только юридических лиц.

Об этом говорится в решении депутатов Киевского городского совета.

Кто может получить компенсацию за генератор:

объединение сообщников многоквартирных домов;

жилищные кооперативы;

управдомы многоквартирных домов.

Читайте также Европейские города начинают собирать генераторы для Украины

Таким образом, возмещать затраты на генератор будут только юридические лица. Если жители нескольких квартир установили генератор совместно за свой счет, то выплату они не получат.

Как получить компенсацию:

Прежде всего выберите подходящий генератор. При покупке учитывайте вид прибора и его мощность. Оплатите покупку через банковские учреждения. Оплачивать нужно только через юридическое лицо. После этого необходимые документы следует подать в районную государственную администрацию.

Какие документы нужно предоставить

заявление о частичном возмещении стоимости;

заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций;

копию протокола совладельцев о выборе управдома (если ранее не создали ОСМД);

заверенную копию расходной накладной на генератор.

Читайте также Электрогенераторы увеличили спрос на топливо в Украине

Государство компенсирует 75% стоимости генератора. Однако эта выплата не сможет быть более 80 тысяч гривен.

Компенсацию смогут получить не только жители Киева, но и Львова и Сум.

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.