Европейские города начинают собирать генераторы для Украины — Finance.ua
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Европейские города начинают собирать генераторы для Украины

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Европарламент и Европейская ассоциация городов положили начало инициативе «Генераторы надежды», целью которой является сбор генераторов для Украины в больших объемах, чтобы помочь смягчить трудности, возникающие из-за постоянных повреждений инфраструктуры ракетными ударами рф.
Как сообщает «Европейская правда», об этом на совместном брифинге заявили президент Европарламента Роберта Метсола и мэр итальянской Флоренции Дарио Нарделла.
«Сегодня мы совместно запускаем инициативу „Генераторы надежды“. Ситуация сложная. 10 млн украинцев сейчас без электроснабжения в результате целенаправленных ударов по гражданской энергетической инфраструктуре... Украине нужен свет для больниц, школ, домов. С помощью европейских городов мы можем предоставить генераторы в больших объемах» , — отметила Роберта Метсола.
Для этого, сообщила она, создают партнерство с Европейской ассоциацией городов, в которую входят более 200 крупных городов Европы, и будут обращаться также в другие объединения.
Украина и раньше получала генераторы от Европы. Как сообщали в правительстве в начале ноября, в то время Украина получила в общей сложности около 500 генераторов от 17 стран ЕС.
По материалам:
Економічна Правда
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