Кто больше всего помогает Украине: опубликованы новые данные — Finance.ua

Кто больше всего помогает Украине: опубликованы новые данные Сегодня 21:01 — Казна и Политика

Кто больше всего помогает Украине: опубликованы новые данные

Институт мировой экономики Кильского университета (Германия) опубликовал новые оценки масштабов военной помощи, которую страны мира оказывают Украине.

По данным немецких экспертов на 1 июля, главным военным донором Украины остаются США, которые выделили уже 25,45 млрд долларов.

На втором месте — Великобритания, которая выделила помощь на 4,11 млрд долларов.

На третьем месте — Польша (1,83 млрд долларов), а на четвертом — Германия (1,22 млрд долларов).

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При этом по части помощи Украине в валовом внутреннем продукте первое место занимает Эстония — она оказала Киеву поддержку на сумму, составляющую 0,8% ВВП страны. На втором месте — Латвия (приблизительно та же доля в ВВП), а на третьем — Польша (0,5% ВВП), на четвертом — Литва (0,3% ВВП).

Данные Кильского университета не учитывают помощь, которую страны мира пообещали выделить Украине, но пока этого не сделали. Поэтому они могут не давать полной картины поддержки, которую действительно получают Вооруженные силы Украины.

Эксперты Института мировой экономики также оценили общий уровень новой помощи, которую страны мира пообещали выделить в июле, включая финансовую и гуманитарную поддержку страны.

«Донорские государства не инициировали практически никакой новой помощи, но отправили часть из уже обещанного ранее, в том числе вооружения», — пишет аналитический центр.

Справка Finance.ua:

Евросоюз намерен до сентября согласовать новый пакет финансовой помощи для Украины. Он составит около 8 млрд евро;

по оперативным данным, в июле 2022 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 169,6 млрд гривен. Также в июле в бюджет поступило 80,4 млрд гривен международной помощи (грантов).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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