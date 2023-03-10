Крупнейший американский криптобанк Silvergate ликвидируют из-за краха биржи FTX — Finance.ua
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Крупнейший американский криптобанк Silvergate ликвидируют из-за краха биржи FTX

Фондовый рынок
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Крупнейший американский криптобанк Silvergate ликвидируют из-за краха биржи FTX
Крупнейший американский криптобанк Silvergate ликвидируют из-за краха биржи FTX
Холдинговая компания Silvergate Capital Corporation начала процедуру ликвидации криптоориентированного банка Silvergate. На днях финучреждение сообщило, что оказалось на пороге финансового кризиса.
Об этом пишет TechCrunch.
Silvergate был одним из немногих банков, действовавших в качестве посредников в сфере институциональной криптовалюты. Фактически он стал еще одной жертвой крушения криптовалютной биржи FTX.
Известно, что ее основатель Сэм Бенкман-Фрид пользовался услугами банка для перевода средств клиентов.
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Финучреждение тридцать лет назад основал небольшой калифорнийский кредитор. В последние годы оно оставалось ключевым игроком в криптоиндустрии. Благодаря росту стоимости токенов депозитный фонд Silvergate увеличился более чем до $10 млрд в 2021 году. Но уже в конце 2022 года его объем снизился почти вдвое.
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После крушения FTX в ноябре Silvergate пытался заверить инвесторов и регуляторов, что его влияние на обмен цифровыми активами ограничивалось только криптовалютными депозитами. Но прокуроры США из отдела борьбы с мошенничеством Министерства юстиции расследовали соглашения с FTX и Alameda Research и, вероятно, пришли к другому выводу.
Закрытие Silvergate не лучше повлияет на обмен и перемещение криптовалют. Поскольку это довольно нестабильная индустрия, очень мало финучреждений соглашаются с ней работать. По крайней мере, клиенты Silvergate смогут вернуть свои цифровые активы.
По материалам:
borgexpert
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