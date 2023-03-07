Криптовалютная биржа Kraken запустит собственный банк — Finance.ua
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Криптовалютная биржа Kraken запустит собственный банк

Криптовалюта
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Криптовалютная биржа Kraken запустит собственный банк
Криптовалютная биржа Kraken запустит собственный банк
Криптовалютная биржа Kraken в скором времени откроет собственный банк, несмотря на проблемы с регулирующими органами США.
Об этом пишет The Block.
«Kraken Bank находится на пути к запуску», — заявил главный юрист компании Марко Сантори.
По его словам, недавние события в сфере криптобанкинга говорят о «неблагоприятной обстановке в США». Он отметил ситуацию с Silvergate Bank, которой пришлось закрыть свою платежную сеть SEN в связи с высокими рисками для клиентов.
Юрист предупредил, что чрезмерная осторожность в банковском секторе может задушить будущие инновации.
«Мы возвращаемся в эпоху, когда банки будут очень осторожны с открываемыми ими счетами. Уолл-стрит будет окей. Kraken и Coinbase будут в порядке», — добавил Сантори.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
Фінансовий клуб
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