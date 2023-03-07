Криптовалютная биржа Kraken запустит собственный банк — Finance.ua

Криптовалютная биржа Kraken запустит собственный банк Сегодня 09:44 — Криптовалюта

Криптовалютная биржа Kraken запустит собственный банк

Криптовалютная биржа Kraken в скором времени откроет собственный банк, несмотря на проблемы с регулирующими органами США.

Об этом пишет The Block.

«Kraken Bank находится на пути к запуску», — заявил главный юрист компании Марко Сантори.

По его словам, недавние события в сфере криптобанкинга говорят о «неблагоприятной обстановке в США». Он отметил ситуацию с Silvergate Bank, которой пришлось закрыть свою платежную сеть SEN в связи с высокими рисками для клиентов.

Юрист предупредил, что чрезмерная осторожность в банковском секторе может задушить будущие инновации.

«Мы возвращаемся в эпоху, когда банки будут очень осторожны с открываемыми ими счетами. Уолл-стрит будет окей. Kraken и Coinbase будут в порядке», — добавил Сантори.

Фінансовий клуб По материалам:

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