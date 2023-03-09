Gate.io выпустит криптовалютную карту Visa — Finance.ua

Gate.io выпустит криптовалютную карту Visa
Материнская компания криптобиржи Gate.io — Gate Group — выпустит криптовалютную дебетовую карту вместе с платежным гигантом Visa.
Карта будет доступна жителям Европейской экономической зоны. По словам представителей Gate Group, вайтлист и регистрация для желающих получить карту уже открыты.
«Благодаря таким программам, пользователи могут легко конвертировать и использовать свои цифровые активы для оплаты товаров и услуг везде, где принимается Visa», — отметил представитель финансовой компании Кай Шеффилд.
По его словам, Visa хочет служить мостом между криптовалютной экосистемой и глобальной сетью продавцов и финансовыми учреждениями.
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