Gate.io выпустит криптовалютную карту Visa — Finance.ua

Gate.io выпустит криптовалютную карту Visa Сегодня 20:47 — Криптовалюта

Gate.io выпустит криптовалютную карту Visa

Материнская компания криптобиржи Gate.io — Gate Group — выпустит криптовалютную дебетовую карту вместе с платежным гигантом Visa.

Карта будет доступна жителям Европейской экономической зоны. По словам представителей Gate Group, вайтлист и регистрация для желающих получить карту уже открыты.

«Благодаря таким программам, пользователи могут легко конвертировать и использовать свои цифровые активы для оплаты товаров и услуг везде, где принимается Visa», — отметил представитель финансовой компании Кай Шеффилд.

По его словам, Visa хочет служить мостом между криптовалютной экосистемой и глобальной сетью продавцов и финансовыми учреждениями.

Forklog По материалам:

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