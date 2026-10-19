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Крупнейшие банки мира в 2026 году: кто попал в топ-30

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Банк
Первые четыре строчки в мировом рейтинге крупнейших банков по объему активов заняли китайские финансовые гиганты.
Активы лидера — Industrial and Commercial Bank of China — составляют $7,65 трлн, что примерно на 73% больше, чем у JPMorgan Chase.
Об этом свидетельствует рейтинг 30 самых крупных банков мира, опубликованный S&P Global Market Intelligence в апреле 2026 года, пишет Visual Capitalist. Его заключили преимущественно на основе финансовой отчетности по итогам 2025 года. Для сравнения использовали общие активы банков — в частности, кредиты, инвестиции и денежные средства.

Кто вошел в ТОП-5 крупнейших банков мира

Первые четыре места в рейтинге заняли китайские банки. Вместе они имеют более $26 трлн активов — почти вдвое больше, чем пять крупнейших банков США: JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo и Goldman Sachs.
Лидером стал Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) с активами в $7,65 трлн. Масштаб его деятельности отображает и клиентская база: в конце 2025 года банк обслуживал 782 млн физических лиц — более чем вдвое больше всего населения США. Количество корпоративных клиентов превышало 14,7 млн.
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Второе место занял Agricultural Bank of China с активами в $6,97 трлн. Третьим стал China Construction Bank с $6,52 трлн, а четвертым — Bank of China с $5,48 трлн.
Крупнейшим банком США стал JPMorgan Chase. Он занял пятое место с активами на $4,42 трлн.

Полный рейтинг 30 крупнейших банков мира

Ниже приведены банки по объему активов:
  1. Industrial and Commercial Bank of China — $7,65 трлн.
  2. Agricultural Bank of China — $6,97 трлн
  3. China Construction Bank Corp. — $6,52 трлн
  4. Bank of China Ltd. — $5,48 трлн.
  5. JPMorgan Chase — $4,42 трлн
  6. Bank of America — $3,41 трлн
  7. BNP Paribas — $3,28 трлн
  8. HSBC — $3,21 трлн
  9. Crédit Agricole — $3,15 трлн
  10. Postal Savings Bank of China — $2,67 трлн
  11. Mitsubishi UFJ Financial Group — $2,67 трлн
  12. Citigroup — $2,62 трлн
  13. Banco Santander — $2,25 трлн
  14. Bank of Communications — $2,22 трлн
  15. Wells Fargo — $2,15 трлн
  16. Barclays — $2,08 трлн
  17. Sumitomo Mitsui Financial Group — $2,02 трлн
  18. Groupe BPCE — $1,99 трлн
  19. Mizuho Financial Group — $1,90 трлн
  20. China Merchants Bank — $1,87 трлн
  21. Société Générale — $1,81 трлн
  22. Goldman Sachs — $1,81 трлн
  23. Royal Bank of Canada — $1,73 трлн
  24. Deutsche Bank — $1,68 трлн
  25. UBS — $1,62 трлн
  26. Industrial Bank — $1,59 трлн
  27. Toronto-Dominion Bank — $1,55 трлн
  28. Japan Post Bank — $1,45 трлн
  29. China CITIC Bank — $1,45 трлн
  30. Crédit Mutuel — $1,44 трлн
Крупнейшие банки мира в 2026 году: кто попал в топ-30

Почему китайские банки самые крупные

Масштаб китайской банковской системы объясняется значительными сбережениями домохозяйств и средствами компаний, хранящихся в банках. Эти депозиты формируют широкую базу кредитования, а банки играют центральную роль в финансировании экономики страны.
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Важный фактор — и государственная политика. Поскольку заимствования частного сектора остаются сдержанными, государственные банки увеличивают финансирование технологических проектов, зеленых инвестиций и других отраслей.
В марте 2026 года Пекин объявил о планах выпустить специальные государственные облигации на 300 млрд юаней для докапитализации ICBC и Agricultural Bank of China. Дополнительный капитал должен укрепить их финансовые резервы и поддержать дальнейшее кредитование, хотя низкие процентные ставки оказывают давление на прибыльность банков.

А какая стратегия в США

В США модель финансирования бизнеса другая. В 2025 году ценные бумаги, в том числе облигации, составляли 77,5% непогашенного долга нефинансовых компаний. Благодаря этому, предприятия могут привлекать средства непосредственно от инвесторов, а не только брать банковские кредиты.
Это создает значительный рынок для инвестиционного банкинга: финансовые учреждения получают комиссии по размещению акций и облигаций, организации сделок по приобретению компаний и работе с инвесторами. В 2025 году JPMorgan Chase возглавил мировой рынок комиссий за инвестиционно-банковские услуги с долей 8,4%.
Такая модель позволяет получать значительную прибыль без наибольшего в мире баланса. По итогам 2025 года чистая прибыль JPMorgan Chase составила $57 млрд, а доходы от деятельности, не связанной с процентами, в том числе торговли, управления активами и других услуг, составили $87 млрд.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Банки мира
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