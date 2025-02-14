Крупнейшая в Польше база помощи украинцам осталась без финансирования — Finance.ua

Крупнейшая в Польше база помощи украинцам осталась без финансирования Сегодня 09:45 — Мир

Крупнейшая в Польше база помощи украинцам осталась без финансирования

Из-за решения президента США Дональда Трампа приостановить иностранную помощь по программе USAID, самая большая в Польше база помощи беженцам из Украины Mapuj Pomoc ищет финансирование.

Об этом сообщает «Польское радио».

Издание пишет, что решение президента США Дональда Трампа приостановить иностранную помощь отразилось на многочисленных общественных организациях в Польше. На протяжении многих лет многие из них получали финансирование от Агентства США по международному развитию (USAID) и Государственного департамента, которые поддерживают меры, направленные на продвижение прав человека, равенства, демократии и независимых СМИ.

Последствия прекращения финансирования ощутила, в частности, крупнейшая в Польше база помощи беженцам из Украины Mapuj Pomoc.

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Ивона Гурка из Mapuj Pomoc сказала, что организация ищет альтернативное финансирование, в частности, ведет переговоры с партнерами и правительством.

«Из-за внезапной приостановки помощи от USAID мы пытаемся искать новые формы поддержки. Мы стараемся решить, что мы можем сделать здесь и сейчас. Важно разблокирование этих средств, над этим работаем», — говорит Ивона Гурка.

Напомним, президент США Дональд Трамп принял решение приостановить выделение всей американской внешней помощи на 90 дней. Решение, в частности, касается программ и проектов по экономическому и гуманитарному развитию, реализуемых Агентством США по международному развитию (USAID).

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В указе Трампа утверждалось, что направления внешней помощи Соединенных Штатов не отвечают американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям.

Президент Украины Владимир Зеленский обещал, что часть приостановленных сейчас программ американской поддержки профинансируют государственными средствами. А в Верховной Раде предлагали заменить американскую помощь европейской.

hromadske По материалам:

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