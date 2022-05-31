Криптовалюта Cardano выросла на 30% благодаря восстановлению Bitcoin — Finance.ua

Криптовалюта Cardano выросла на 30% благодаря восстановлению Bitcoin

Сегодня 20:23 — Финтех и Карты

Криптовалюта Cardano выросла на 30% благодаря восстановлению Bitcoin

За последние сутки рынок криптовалют стал «зеленым», что означает повышение цены как на криптовалюту № 1 (ВТС), так и на остальные альткоины — почти все криптовалюты в той или иной степени выросли за последние 24 часа.

Конкурент Ethereum криптовалюта Cardano (ADA) показала едва ли не самый стремительный рост среди альткоинов — рост составил 29% — на момент написания новости стоимость монеты составляла $0.67.

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В настоящее время токен является шестым в мире по капитализации, что составляет $22.6 миллиарда долларов США. Это даже больше капитализации компании Ripple, управляющей токеном XRP. Объем торгов за последние сутки составил $2.4 миллиарда, что на 272% больше показателей предыдущего дня.

Несмотря на это, ADA все еще меньше на 78% своего АТН, ведь в сентябре 2021 года она торговалась по цене $3.10.

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