Кредиторы банков в управлении ФГВФЛ в мае получили более 321,7 млн ​​грн — Finance.ua
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Кредиторы банков в управлении ФГВФЛ в мае получили более 321,7 млн ​​грн

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Кредиторы банков в управлении ФГВФЛ в мае получили более 321,7 млн ​​грн
Кредиторы банков в управлении ФГВФЛ в мае получили более 321,7 млн ​​грн
В мае 2025 года сумма удовлетворения требований кредиторов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц (далее — Фонд), составила 321,7 млн ​​грн.
Об этом сообщил ФГВФЛ.
Из этих средств, благодаря успешной реализации находившихся в залоге Нацбанка активов АО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ», 215,6 млн грн составила сумма погашения требований НБУ как обеспеченного кредитора.
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Кроме того, из указанной суммы 75,9 млн грн направлено на удовлетворение требований 3-й очереди, возникших в т. ч. на покрытие расходов Фонда на выплату гарантированного возмещения вкладчикам, как это определено Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц». Еще 28,8 млн грн получили кредиторы 7-й очереди (юрлица-клиенты банка). Остальные средства были выплачены кредиторам других очередей.
В целом за время деятельности Фонда по состоянию на 1 июня 2025 года ликвидируемые банки удовлетворили требования кредиторов более чем на 73,5 млрд грн, из которых около 18,0 млрд грн погашено обеспеченным кредиторам, в том числе 16,7 млрд грн — Национальному банку Украины (в том числе за счет обращения взыскания на предмет залога и имущества поручителей).
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Удовлетворение требований кредиторов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов, происходит вследствие продажи и управления активами этих банков. В частности, от погашения кредитов, от доходов по ценным бумагам, от аренды имущества и других источников.
По материалам:
Finance.ua
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