Корректировка финансового результата: как повлияло военное положение — Finance.ua

Корректировка финансового результата: как повлияло военное положение

Сегодня 20:03 — Казна и Политика

Корректировка финансового результата: как повлияло военное положение

Налогоплательщикам, которым необходимо произвести корректировку за 2021 год, следует обратить внимание, что налогоплательщики освобождены от ответственности в случае невозможности выполнения своих налоговых обязанностей.

Об этом сообщает директор практики трансфертного ценообразования Kreston Ukraine Александр Кузнецов.

Однако в течение шести месяцев после прекращения или отмены военного положения плательщики обязаны выполнить свои налоговые обязанности по уплате налогов и подаче отчетности.

Если налогоплательщик имеет возможность во время военного положения самостоятельно произвести корректировку финансового результата, ему необходимо подать в налоговые органы уточняющую декларацию по налогу на прибыль и вышеуказанные Приложения, а также уплатить сумму доначисленного налога на прибыль.

«На наш взгляд, тем налогоплательщикам, у которых есть такая возможность, следует произвести корректировку по операциям, не соответствующим принципу „вытянутой руки“, ведь уже есть в очереди на голосование законопроект № 7311, согласно положениям которого сроки уплаты налогов и подача отчетности не будут останавливаться для тех плательщиков, которые находятся за пределами оккупированных территорий и территорий, где ведутся боевые действия», — говорят эксперты.

Читайте также Гетманцев рассказал, какие налоговые изменения ждут украинцев

То же касается 30% корректировок по неконтролируемым операциям с низконалоговыми юрисдикциями и организационно-правовыми формами, ведь принятые в период военного положения законодательные акты не отменили и не меняли редакцию.

Перечни низконалоговых государств (территорий) и организационно правовых форм (ОПФ), которые отвечают критериям ст. 39 НКУ, также остаются без изменений несмотря на введение в Украине специального налогового режима на период военного положения.

Напомним, что подготовка Документации по трансфертному ценообразованию (ДТЦ) позволяет снизить или вовсе не производить корректировку финансового результата до налогообложения.

ДТЦ предоставляется контролирующим органам по запросу. Предоставление ДТЦ приравнивается к проведению документальных проверок контролирующими органами, которые на период действия военного положения приостанавливаются в соответствии с законом «О «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.