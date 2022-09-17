Конкуренция за рабочее место взлетела вчетверо: кому легче всего найти работу в Киеве — Finance.ua
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Конкуренция за рабочее место взлетела вчетверо: кому легче всего найти работу в Киеве

Личные финансы
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Конкуренция за рабочее место взлетела вчетверо: кому легче всего найти работу в Киеве
Конкуренция за рабочее место взлетела вчетверо: кому легче всего найти работу в Киеве
В Киеве на одно рабочее место претендуют 4 безработных (год назад соотношение было один к одному). К тому же наиболее востребованы специальности: семейный врач, электрогазосварщик и рабочий по комплексной уборке и содержанию придомовой территории.
Об этом говорится в данных Киевского городского центра занятости, опубликованных на официальном сайте. Важно отметить, что статистика учитывает только тех безработных, которые приобрели официальный статус, и те вакансии, которые разместили в Центре работодатели.
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Среди сфер больше всего вакансий разместили в таких отраслях: образование, административное обслуживание, оптовая и розничная торговля, здравоохранение и государственное управление. Если же говорить о конкретных вакансиях, больше всего предложений для:
  • семейных врачей (средняя зарплата — 13,9 тыс. грн);
  • электрогазосварщиков (12,8 тыс. грн);
  • рабочих по комплексной уборке и содержанию домов с близлежащими территориями (7,4 тыс. грн);
  • учителей (8,8 тыс. грн);
  • сестер и братьев медицинских (7,8 тыс. грн);
  • швей (11,6 тыс. грн);
  • слесарей-сантехников (9,2 тыс. грн);
  • дворников (7 тыс. грн);
  • электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования (11,3 тыс. грн);
  • фармацевтов (10 тыс. грн);
  • социальных работников (6,5 тыс. грн);
  • инструкторов по физкультуре (7,3 тыс. грн);
  • воспитателей заведений дошкольного образования (7,7 тыс. грн.);
  • музыкальных руководителей (7 тыс. грн).
Средний размер зарплаты в вакансиях столичной службы занятости составляет около 10 тыс. грн. В то же время дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы, который сейчас увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, привел к тому, что представителям отдельных профессий, наоборот, стало труднее трудоустроиться.
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Наибольшее количество кандидатов на свободное рабочее место зафиксировано в сфере финансовой и страховой деятельности, размещения и питания, операций с недвижимым имуществом, информации и телекоммуникации и в строительстве.
Соответственно, самая большая нехватка вакансий наблюдается для бухгалтеров, продавцов-консультантов, менеджеров различных специализаций, администраторов, водителей автотранспортных средств, кладовщиков, кассиров торгового зала, инженеров, экономистов, охранников, руководителей разного уровня.
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По материалам:
Обозреватель
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