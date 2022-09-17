Конкуренция за рабочее место взлетела вчетверо: кому легче всего найти работу в Киеве — Finance.ua

Конкуренция за рабочее место взлетела вчетверо: кому легче всего найти работу в Киеве Сегодня 09:35 — Личные финансы

Конкуренция за рабочее место взлетела вчетверо: кому легче всего найти работу в Киеве

В Киеве на одно рабочее место претендуют 4 безработных (год назад соотношение было один к одному). К тому же наиболее востребованы специальности: семейный врач, электрогазосварщик и рабочий по комплексной уборке и содержанию придомовой территории.

Об этом говорится в данных Киевского городского центра занятости, опубликованных на официальном сайте . Важно отметить, что статистика учитывает только тех безработных, которые приобрели официальный статус, и те вакансии, которые разместили в Центре работодатели.

Среди сфер больше всего вакансий разместили в таких отраслях: образование, административное обслуживание, оптовая и розничная торговля, здравоохранение и государственное управление. Если же говорить о конкретных вакансиях, больше всего предложений для:

семейных врачей (средняя зарплата — 13,9 тыс. грн);

электрогазосварщиков (12,8 тыс. грн);

рабочих по комплексной уборке и содержанию домов с близлежащими территориями (7,4 тыс. грн);

учителей (8,8 тыс. грн);

сестер и братьев медицинских (7,8 тыс. грн);

швей (11,6 тыс. грн);

слесарей-сантехников (9,2 тыс. грн);

дворников (7 тыс. грн);

электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования (11,3 тыс. грн);

фармацевтов (10 тыс. грн);

социальных работников (6,5 тыс. грн);

инструкторов по физкультуре (7,3 тыс. грн);

воспитателей заведений дошкольного образования (7,7 тыс. грн.);

музыкальных руководителей (7 тыс. грн).

Средний размер зарплаты в вакансиях столичной службы занятости составляет около 10 тыс. грн. В то же время дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы, который сейчас увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, привел к тому, что представителям отдельных профессий, наоборот, стало труднее трудоустроиться.

Наибольшее количество кандидатов на свободное рабочее место зафиксировано в сфере финансовой и страховой деятельности, размещения и питания, операций с недвижимым имуществом, информации и телекоммуникации и в строительстве.

Соответственно, самая большая нехватка вакансий наблюдается для бухгалтеров, продавцов-консультантов, менеджеров различных специализаций, администраторов, водителей автотранспортных средств, кладовщиков, кассиров торгового зала, инженеров, экономистов, охранников, руководителей разного уровня.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Обозреватель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.