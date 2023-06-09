Конфискация и аресты активов россиян пополнили бюджет на 28 млрд грн — Finance.ua

Конфискация и аресты активов россиян пополнили бюджет на 28 млрд грн Сегодня 19:15 — Казна и Политика

Конфискация и аресты активов россиян пополнили бюджет на 28 млрд грн

По результатам арестов и различных механизмов конфискации активов россиян и коллаборантов в Украине с 24 февраля 2022 года в государственный бюджет было направлено 28,3 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, Агентства по розыску и менеджменту активов и судебные решения, пишут аналитики проекта Trap Aggressor (StateWatch).

Крупнейшим «донатом» в бюджет стали средства от национализированных российских банков на общую сумму 25,8 млрд грн. По данным Госказначейства, на май соответствующие поступления в спецфонд госбюджета составляют: за 2022 год — 17 млрд грн, за 2023 год — 8,8 млрд грн.

Речь идет о средствах украинских дочерних банков «Сбербанка» и «Веб.рф» (Международный резервный банк и Проминвестбанк ), национализация корпоративных прав и финансовых активов которых состоялась по решению СНБО от 11 мая 2022 года.

Кроме того, АРМА приобрела военные облигации на 1,6 млрд грн.

Как объясняют аналитики, в АРМА попадает арестованное в рамках уголовных производств имущество. Если актив быстро портится, его продают, а на полученные денежные средства покупают военные облигации, которые кладут на специальный счет. Средства продолжают принадлежать предыдущему собственнику проданного имущества, хоть и остаются арестованными.

«Этот процесс рискованный, потому что в случае снятия ареста с имущества владельцу должны вернуть его либо облигациями, либо деньгами. Однако сейчас средства уже в бюджете — и это главное во время войны», — отмечают в Trap Aggressor.

К тому же задокументированным в судебных решениях фактом являются переводы арестованных средств на счет ГУР Министерства обороны. Вместо того чтобы ждать покупку военных облигаций через АРМА, военные решили попросить часть арестованных средств на свой счет сразу. В судебном реестре с начала полномасштабного вторжения в открытом доступе есть три дела по назначению платежа разведчикам для обеспечения обороноспособности Украины на общую сумму в 791 млн грн.

Среди них речь идет об арестованных 491 млн грн компании «Айдар». Еще 240 млн грн направили военным, вероятно, по делу Всеукраинского банка развития, владельцем которого был Александр Янукович. Остальные 53 млн грн военным перевели со счетов производителя чая Greenfield.

Если говорить о последствиях санкций, то по состоянию на июнь 2023 г. пока ни один взысканный с подсанкционных лиц актив не реализован.

Однако по некоторым делам Минюстом были взысканы не только бизнесы, автомобили или земельные участки, но и средства. Так, у Виктора Януковича конфисковали 34 млн грн, а у российского олигарха Михаила Шелкова — 14 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.