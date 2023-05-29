АРМА передали самолет, который бизнесмен-коллаборант хотел отдать захватчикам — Finance.ua
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АРМА передали самолет, который бизнесмен-коллаборант хотел отдать захватчикам

Казна и Политика
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АРМА передали самолет, который бизнесмен-коллаборант хотел отдать захватчикам
АРМА передали самолет, который бизнесмен-коллаборант хотел отдать захватчикам, Фото: gp.gov.ua
Суд передал в управление Национальному агентству Украины по розыску и менеджменту активов самолет Ан-140−100 2004 года выпуска, принадлежащий на праве собственности директору предприятия гражданской авиации.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По данным следствия, в мае 2022 года директор общества с ограниченной ответственностью, специализирующийся на предоставлении услуг гражданской авиации, решил наладить авиабизнес на временно захваченных россиянами территориях Украины.
Он предложил так называемому главе администрации Мариуполя создать авиакомпанию для выполнения пассажирских и грузовых перевозок, для чего пообещал предоставить в пользование собственный самолет стоимостью 20 млн грн, который в то время находился на подконтрольной Украине территории.
Однако фактически доставить самолет захватчикам не удалось.
Мужчину уведомили о подозрении в готовке к коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 111−1 Уголовного кодекса Украины) и объявили его в розыск.
Работники АРМА провели досмотр самолета и объявили конкурс на определение победителя по дальнейшей его эксплуатации.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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