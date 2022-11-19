Кому в Украине платят более 50 тыс. грн в месяц (инфографика) — Finance.ua

Кому в Украине платят более 50 тыс. грн в месяц (инфографика) Сегодня 10:14 — Личные финансы

По данным work.ua, в Украине среднюю зарплату более 50 тыс. грн предлагают специалистам ІТ. Самые высокие оклады — для программистов Java. Далее следуют СС+ программисты — 87 500.

Напомним, повышение оплаты труда с начала полномасштабного вторжения получили 45,5% опрошенных ІТ-специалистов. 10,3% респондентов сообщили, что им зарплаты не просто не повысили, но и сократили. А самая популярная прибавка к зарплате во время войны — 10-20%. Однако есть айтишники, получившие +40% к довоенной ставке.

Большинство ІТ-специалистов удовлетворены или скорее удовлетворены своей зарплатой: 31% удовлетворены полностью, 54% скорее удовлетворены. Начало полномасштабной войны почти не повлияло на этот показатель: в 2021 году 13% ІТ-специалистов были недовольны своей зарплатой против 14% сегодня.

Доля женщин в украинском ІТ не изменилась за год — 23%. Среди технических специалистов женщин 17% (год назад — 16%), среди нетехнических — 64%.

Миграция

Украинские ІТ-специалисты постепенно возвращаются домой: в июне 2022 года 40% айтишников находились в эвакуации (в Украине или за границей), а в марте таких было 61%. 27% специалистов переехали в более безопасное место в Украине, а 13% релоцировались за границу.

Больше всего ІТ-специалистов выехало из Харькова, Херсона, Николаева и Мариуполя.

Наиболее активно специалисты возвращаются в Киев (42% ІТ-специалистов уже вернулись и еще 11% планируют это сделать в ближайшее время), Сумы (36% и 4%), Чернигов (34% и 11%) и Житомир (33% и 7%). Около 20% уезжали, но уже вернулись в Винницу и Полтаву.

Чаще всего сейчас ищут работу специалисты с опытом до 2 лет (их 72% среди всех соискателей). 11% находятся в активном поиске, пытаются найти свою первую работу в ІТ — среди них есть и свитчеры, и студенты без опыта. Только 15% ищущих работу имеют 5 и более лет опыта.

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