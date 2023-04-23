Кому в мае повысят пенсии на 624 гривны — Finance.ua
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Кому в мае повысят пенсии на 624 гривны

Личные финансы
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Кому в мае повысят пенсии на 624 гривны
Кому в мае повысят пенсии на 624 гривны
В мае 2023 года около 600 тысяч пенсионеров получат дополнительную надбавку в 624 гривны.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
Деньги получат украинцы, которые вышли на пенсию по возрасту, но работают и получают страховой стаж.
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С учетом того, что право на автоматический перерасчет определяет страховой стаж, приобретенный, в том числе по февраль текущего года, и то, что страхователи подают отчеты за 1 квартал 2023 года в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования по 10 мая, перерасчет работающим пенсионерам проводится в мае.
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Это означает, что денежные выплаты будут на счетах пенсионеров в июне, но они не лишатся надбавки за предыдущие два месяца.
Размер пенсионных выплат ожидаемо увеличится, поскольку в последний раз перерасчет проводился два года назад или раньше, а это значит, что за это время увеличился стаж.

Справка Finance.ua:

  • Индексация — это не увеличение пенсии, а увеличение средней зарплаты, учитываемой для пенсионных выплат. То есть, просто умножить свою пенсию на 5% (или любой другой процент) — ложный расчет.
  • Согласно части 2 статьи 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», для обеспечения индексации пенсии ежегодно с 1 марта производится перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для расчета пенсии.
  • «Показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, применяемый для расчета пенсии, ежегодно увеличивается на коэффициент, соответствующий 50 процентам показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50 процентам показателя роста средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году, в котором производится увеличение, по сравнению с тремя календарными годами, предшествующими году, являющемуся предыдущему к году, в котором производится увеличение», — сказано в законе.
  • Если проще, то индексация рассчитывается исходя из размера средней зарплаты за три года и того, насколько в среднем она выросла.

Минимальная зарплата и пенсия в 2023 году: что с ними будет

По материалам:
Finance.ua
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