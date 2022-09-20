Кому будут начислять субсидии в этом отопительном сезоне: разъяснение Минсоцполитики — Finance.ua

Кому будут начислять субсидии в этом отопительном сезоне: разъяснение Минсоцполитики Сегодня 11:05 — Личные финансы

Кому будут начислять субсидии в этом отопительном сезоне: разъяснение Минсоцполитики

Все граждане, получавшие субсидии в прошлом отопительном сезоне, автоматически получат их и в этом сезоне.

Об этом заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко сообщил в эфире информационного телемарафона

«Учитывая агрессию рф и полномасштабное вторжение, было принято решение о том, что все субсидии, которые люди получали в прошлом отопительном периоде, то есть по апрель 2022 года, были автоматически без обращения людей продлены и рассчитаны на следующий период, то есть до апреля 2023 года», — отметил он.

Музыченко подчеркнул, что в настоящее время в Украине 2,2 млн получателей субсидий, в предстоящем отопительном сезоне ожидается увеличение их количества до около 2,5 млн.

Замминистра призвал украинцев уже сегодня проанализировать собственные доходы и способность оплатить жилищно-коммунальные услуги. Если есть необходимость получения социальной поддержки, нужно в ближайшее время ее оформить.

«Оформить субсидию можно как через ЦПАУ, так и через представителя территориальной громады. Также можно подать заявку через электронные средства, используя приложение или портал „Дія“. Также можно обратиться по почте», — напомнил Музыченко.

Справка Finance.ua:

ранее в Министерстве социальной политики рассказали, как можно получить субсидию на отопительный сезон. Для этого министерство будет применять экстерриториальный принцип, который не предусматривает «привязки» к месту жительства человека;

в Украине упростили порядок выплат пенсий и социальных пособий жителям освобожденных территорий.

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УНІАН По материалам:

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