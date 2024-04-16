Комплексный шеринг: в Украине упростили обмен документами между банками — Finance.ua

Комплексный шеринг: в Украине упростили обмен документами между банками Сегодня 15:02 — Казна и Политика

Комплексный шеринг: в Украине упростили обмен документами между банками

Национальный банк и Министерство цифровой трансформации Украины запустили совместный проект, который значительно упростит обмен документами между банками, их клиентами и держателями государственных реестров.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

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В сообщении указано, что речь идет о комплексной передаче копий электронных документов и/или содержащихся в них отдельных данных, сформированных с помощью приложения «Дія» (т.е. «комплексный шеринг»).

В НБУ отмечают, что в настоящее время при необходимости предоставить электронные копии нескольких цифровых документов при получении банковских услуг гражданину обычно нужно отправлять электронные копии каждого цифрового документа отдельно.

Если таких документов будет 10, то придется 10 раз проходить одни и те же процедуры передачи электронных копий цифровых документов из различных государственных реестров: показывать работнику штрих-код цифрового документа и подтверждать запрос на отправку его копии.

Что изменит мультишеринг

Предложенная модель позволит гражданам по одному запросу предоставить банковскому учреждению одновременно как электронные копии нескольких цифровых документов, так и отдельные сведения о своем финансовом состоянии.

«Благодаря мультишерингу украинцы смогут через „Дія“ делиться не только копиями и данными цифровых документов, но и справок о доходах, ОК-5, ОК-7 за один раз в несколько кликов. Банк посылает запрос, а клиент подтверждает его с помощью „Дія.Підпис“, поэтому сразу видит название банковского учреждения, перечень необходимых документов и понимает, кому и какие передает копии», — отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Так что технологичный механизм модели «комплексного шеринга» позволит банкам получать информацию о клиенте из государственных реестров одним «пакетом» с помощью приложения «Дія».

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