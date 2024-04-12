э-Предприниматель, налоговые услуги, сервисы для юрлиц: в Минцифры рассказали, как внедряют Государственную антикоррупционную программу — Finance.ua

э-Предприниматель, налоговые услуги, сервисы для юрлиц: в Минцифры рассказали, как внедряют Государственную антикоррупционную программу Сегодня 07:48 — Казна и Политика

э-Предприниматель, налоговые услуги, сервисы для юрлиц: в Минцифры рассказали, как внедряют Государственную антикоррупционную программу, Фото: Мінцифри

Министерство цифровой трансформации реализует 6 проектов в рамках Государственной антикоррупционной программы, среди которых «Электронный предприниматель», налоговые сервисы, обмен данными между государственными реестрами.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Как говорится в сообщении, Минцифры провело рабочую встречу с Национальным агентством по предотвращению коррупции.

«Обсудили статус внедрения Государственной антикоррупционной программы и планы будущих совместных проектов», — сообщили в министерстве.

Напомним, в июне 2023 года правительство создало Межведомственную рабочую группу по вопросам выполнения мероприятий в сфере цифровизации. Ее цель — к 2025 году внедрить 63 антикоррупционных цифровых продукта в рамках Государственной антикоррупционной программы.

В настоящее время внедрено уже 10 проектов.

Минцифра сейчас реализует 6 проектов:

э-Предприниматель. 8 услуг для бизнеса онлайн по одному заявлению, без походов в госучреждения;

налоговые услуги в «Дія». Украинцы уже уплатили налоги ФЛП на сумму почти в 2,5 млрд грн;



обмен данными между государственными реестрами. Для этого создали Трембиту — фундамент цифровизации;



Единая информационная система учета для Национальной программы информатизации;



инструмент для подготовки и проведения публичных закупок в сфере информатизации;



развитие услуги для юридических лиц в «Дія». Автоматизация проверки сведений о конечном бенефициаре.



«Также месяц назад упростили подачу деклараций в НАПК, за это время с помощью „Дія“ украинцы отправили уже 48 тысяч запросов. Параллельно НАПК работает по треку автозаполнения деклараций, для чего сначала нужно обеспечить совместимость электронных реестров. В планах — цифровизировать больше государственных сервисов, чтобы предотвращать коррупционные схемы и увеличивать антикоррупционный эффект. Так, онлайн-сервисы уже сэкономили государству минимум 16,3 млрд грн», — рассказали в Минцифре.

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