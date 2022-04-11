Компенсация за разрушенное жилье: в Дії более 66 тысяч заявок — Finance.ua
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Компенсация за разрушенное жилье: в Дії более 66 тысяч заявок

Сегодня 16:11Личные финансы
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Компенсация за разрушенное жилье: в Дії более 66 тысяч заявокКомпенсация за разрушенное жилье: в Дії более 66 тысяч заявок, r2p.org.ua
Украинцы подали более 66 000 заявлений о поврежденном в результате войны имуществе через приложение Дія.
Об этом 11 апреля сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Получили более 66 000 заявлений о поврежденном имуществе украинцев после 24 февраля. Спасибо, что вы помогаете нам собирать всю информацию для экспертов и комиссии, которые впоследствии будут производить оценку жилья», — написал глава Минцифры в Telegram.
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Он также напомнил, что для подачи заявления о поврежденном имуществе необходимо:
  • обновить программу Дія до последней версии;
  • зайти в нее и нажать Услуги — Поврежденное имущество;
  • заполнить форму, указав всю необходимую информацию.
Федоров подчеркнул, что нужно вносить данные только о собственном жилье. Один человек не может подать заявление на весь дом — только на свою квартиру.
После регистрации уведомления поступит информация о начале процедуры оценки и компенсации, которые определит правительство.
«Государство делает все для того, чтобы отстроить каждый дом. Поэтому мы собираем информацию и фиксируем ущерб, причиненный нам россией с начала полномасштабного вторжения в Украину», — подытожил министр.
Как отметила нардеп от Слуги народа Елена Шуляк в эфире телемарафона, одним из приоритетов Верховной Рады является обеспечение жильем украинцев, потерявших его из-за военной агрессии России.
По ее словам, законопроект № 7198 о государственной компенсации за разрушенное в результате войны жилье уже принят в первом чтении и готовится ко второму.
«Мы разрабатываем механизм, чтобы люди, лишившиеся своих домов, обязательно получили новые квадратные метры в тех городах и селах, которые они выберут», — пояснила депутат.
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По материалам: Корреспондент.net
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