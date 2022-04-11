Компенсация за разрушенное жилье: в Дії более 66 тысяч заявок — Finance.ua

Компенсация за разрушенное жилье: в Дії более 66 тысяч заявок

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Компенсация за разрушенное жилье: в Дії более 66 тысяч заявок, r2p.org.ua

Украинцы подали более 66 000 заявлений о поврежденном в результате войны имуществе через приложение Дія.

Об этом 11 апреля сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Получили более 66 000 заявлений о поврежденном имуществе украинцев после 24 февраля. Спасибо, что вы помогаете нам собирать всю информацию для экспертов и комиссии, которые впоследствии будут производить оценку жилья», — написал глава Минцифры в Telegram.

Он также напомнил, что для подачи заявления о поврежденном имуществе необходимо:

обновить программу Дія до последней версии;

зайти в нее и нажать Услуги — Поврежденное имущество;

заполнить форму, указав всю необходимую информацию.

Федоров подчеркнул, что нужно вносить данные только о собственном жилье. Один человек не может подать заявление на весь дом — только на свою квартиру.

После регистрации уведомления поступит информация о начале процедуры оценки и компенсации, которые определит правительство.

«Государство делает все для того, чтобы отстроить каждый дом. Поэтому мы собираем информацию и фиксируем ущерб, причиненный нам россией с начала полномасштабного вторжения в Украину», — подытожил министр.

Как отметила нардеп от Слуги народа Елена Шуляк в эфире телемарафона, одним из приоритетов Верховной Рады является обеспечение жильем украинцев, потерявших его из-за военной агрессии России.

По ее словам, законопроект № 7198 о государственной компенсации за разрушенное в результате войны жилье уже принят в первом чтении и готовится ко второму.

«Мы разрабатываем механизм, чтобы люди, лишившиеся своих домов, обязательно получили новые квадратные метры в тех городах и селах, которые они выберут», — пояснила депутат.

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