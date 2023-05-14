Компания Suzuki заявила, что не собирается покидать российский рынок — Finance.ua

Компания Suzuki заявила, что не собирается покидать российский рынок Сегодня 22:12 — Фондовый рынок

Компания Suzuki заявила, что не собирается покидать российский рынок

Японская Suzuki останется на рынках россии, беларусии и Казахстана.

Об этом на недавней дилерской конференции бренда заявила операционный директор ООО «Сузуки Мотор Рус» Ирина Зеленцова.

По словам топ-менеджера, сохранение бренда Suzuki на рынках этих стран станет ключевой философией его развития, но для этого компании придется провести определенную адаптацию и построить базис развития. Что именно подразумевается под «адаптацией», пока не известно.

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Возобновятся ли поставки автомобилей Suzuki, в компании не уточнили. Уже около года они попадают в рф только по схеме параллельного импорта, тогда как официально в страну-агрессор поставляются только некоторые запчасти, необходимые для выполнения гарантийных обязательств бренда перед клиентами.

Напомним, в начале 2023 года в Украине стартовали продажи нового Suzuki S-cross. Автомобиль в Украине представлен в двух комплектациях GL и GLX с полным или передним приводом, а цены стартуют от 822 тысяч гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

MMR По материалам:

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