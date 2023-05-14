Компания Suzuki заявила, что не собирается покидать российский рынок — Finance.ua
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Компания Suzuki заявила, что не собирается покидать российский рынок

Фондовый рынок
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Компания Suzuki заявила, что не собирается покидать российский рынок
Компания Suzuki заявила, что не собирается покидать российский рынок
Японская Suzuki останется на рынках россии, беларусии и Казахстана.
Об этом на недавней дилерской конференции бренда заявила операционный директор ООО «Сузуки Мотор Рус» Ирина Зеленцова.
По словам топ-менеджера, сохранение бренда Suzuki на рынках этих стран станет ключевой философией его развития, но для этого компании придется провести определенную адаптацию и построить базис развития. Что именно подразумевается под «адаптацией», пока не известно.
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Возобновятся ли поставки автомобилей Suzuki, в компании не уточнили. Уже около года они попадают в рф только по схеме параллельного импорта, тогда как официально в страну-агрессор поставляются только некоторые запчасти, необходимые для выполнения гарантийных обязательств бренда перед клиентами.
Напомним, в начале 2023 года в Украине стартовали продажи нового Suzuki S-cross. Автомобиль в Украине представлен в двух комплектациях GL и GLX с полным или передним приводом, а цены стартуют от 822 тысяч гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
MMR
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