Коммуналка в Украине подорожала за год почти на 20% — Finance.ua

Коммуналка в Украине подорожала за год почти на 20% Сегодня 07:36 — Личные финансы

Коммуналка в Украине подорожала за год почти на 20%

Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине в ноябре 2024 года по сравнению с ноябрем прошлого года выросли на 18,7%. Причиной стало повышение цен на электроэнергию.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, выросли следующие тарифы:

на содержание и ремонт жилья — на 3,9%,

на уборку мусора — на 6,8%,

на услуги по управлению многоквартирными домами — на 11,4%

на электроэнергию — на 63,6%.

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В то же время не изменились тарифы на природный газ, горячую воду и отопление. Также стабильны тарифы на водоснабжение и канализацию.

Частичный мораторий на повышение тарифов

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии и холодной воды.

С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для населения в Украине вырос на 63,6% с 2,64 грн/кВт-ч до 4,32 грн/кВт-ч.

до конца отопительного сезона в 2025 году тарифы на коммуналку в Украине не будут меняться. Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявлял , что

Он отметил, что в рамках «Зимової єПідтримки» расширяются уже существующие программы помощи украинским семьям и вводятся новые. В частности, до конца отопительного сезона останутся неизменными действующие тарифы на газ, тепло и электрическую энергию.

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