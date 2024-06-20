Коммунальщики смогут использовать технику, ввезенную в качестве гуманитарной помощи: Рада поддержала законопроект — Finance.ua
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Коммунальщики смогут использовать технику, ввезенную в качестве гуманитарной помощи: Рада поддержала законопроект

Казна и Политика
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Коммунальщики смогут использовать технику, ввезенную в качестве гуманитарной помощи: Рада поддержала законопроект
Коммунальщики смогут использовать технику, ввезенную в качестве гуманитарной помощи: Рада поддержала законопроект
Верховная Рада приняла за основу законопроект № 11 151−1, который дает разрешение на использование на коммунальных предприятиях техники, которая была передана международными партнерами как помощь.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
«№ 11 155−1 — на период военного положения расширяет круг получателей гуманитарной помощи, для удовлетворения потребностей энергетики, централизованного водоснабжения, централизованного водоотвода. За основу — 256», — сообщил Железняк.
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Законопроект предусматривает, что на период действия военного положения и в течение 12 месяцев со дня его прекращения, получателями гуманитарной помощи могут быть предприятия, обеспечивающие централизованное водоснабжение и водоотвод, а также поставки тепловой энергии.
Напомним, 31 марта завершился переходный период, во время которого в Украину можно было завозить гуманитарную помощь, используя бумажные декларации. С 1 апреля ввезти гуманитарную помощь в Украину возможно только с использованием Автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи.
По материалам:
УНН
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