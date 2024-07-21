Количество потребительских кредитов в Украине остается на уровне довоенного периода — экономический эксперт Сегодня 08:03 — Кредит&Депозит

Количество потребительских кредитов в Украине остается на уровне довоенного периода — экономический эксперт, freepik.com

Несмотря на войну, количество потребительских кредитов в Украине почти не изменилось и остается на уровне, который был до широкомасштабного вторжения россии. Однако сейчас банки неохотно кредитуют бизнес.

Об этом сообщил экономический эксперт Олег Пендзин в комментарии УНН.

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По его словам, сейчас если берется кредит, то берется либо в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9», либо через программу «єОселя».

«Непосредственно самих потребительских кредитов сегодня берется не больше, чем было раньше, — может, даже меньше, так что с этой точки зрения — процентные ставки, которые на сегодняшний момент предлагаются банковскими структурами, они чрезвычайно велики», — отметил Пендзин.

Он отметил, что есть категория людей, которая неизменно берет быстрые кредиты в финансовых учреждениях и, так сказать, «не вылезает из долговой ямы». Кроме того, по его словам, есть те, кто пользуется потребительскими кредитами банков, регулярно их погашает, балансирует.

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Этот сегмент, по данным Пендзина, в связи с войной практически не изменился.

Кредитованием также пользуются физические лица — предприниматели, работающие внутри своего бизнеса.

Однако, по мнению эксперта, банковским структурам сегодня выгоднее и безопаснее вкладывать деньги в ОВГЗ или в депозитные сертификаты НБУ.

«Сегодня банковским структурам кредитовать бизнес не выгодно. И это чрезвычайно сложная проблема, которая должна быть решена на государственном уровне, ведь пока, на сегодняшний момент, банковские структуры не заинтересованы финансово кредитовать бизнес, это рискованно, и это проблемно. Намного проще и легче брать ОВГЗ, гарантируемые государством, или депозитные сертификаты НБУ», — пояснил Пендзин.

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УНН По материалам:

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