Количество новых ФЛП в 2024 году не уменьшилось, а возросло — Гетманцев — Finance.ua
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Количество новых ФЛП в 2024 году не уменьшилось, а возросло — Гетманцев

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Количество новых ФЛП в 2024 году не уменьшилось, а возросло — Гетманцев
Количество новых ФЛП в 2024 году не уменьшилось, а возросло — Гетманцев
Количество зарегистрированных физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в 2024 году выросло на 119 тыс. лиц.
Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
«По данным Госслужбы статистики, на 1 января 2025 года количество зарегистрированных ФЛП составило 1 707 677 человек. Это на 7,5% (+118 943 ФЛП) больше, чем на 1 января 2024 года. Еще раз подчеркиваю — количество зарегистрированных ФЛП в 2024 году не уменьшилось, как рассказывали некоторые СМИ и эксперты в конце прошлого года, а наоборот, выросло. Это учитывая закрытие и выбытие из реестра ФЛП из-за детенизации и закрытия „спящих“ ФЛП», — отметил Гетманцев.

Наиболее популярные КВЭДы

Наиболее популярными видами экономической деятельности, по которым зарегистрировано больше всего ФЛП, остаются IT-сфера и розничная торговля.
5 видов экономической деятельности по численности ФЛП на 1 января 2025 года:
  • компьютерное программирование (147,8 тыс. ФЛП);
  • розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями (91,2 тыс.);
  • другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах (75,2 тыс.);
  • услуги парикмахерских и салонов красоты (71,6 тыс.);
  • розничная торговля с лотков и на рынках (59,4 тыс.).
Хотя компьютерное программирование остается наиболее популярным видом экономической деятельности по численности зарегистрированных ФЛП, в 2024 году количество ФЛП в этой сфере уменьшилось на 1,6% (на 2,4 тыс. человек).

Женщины в предпринимательстве

В 2024 году доля ФЛП, где руководителем является женщина, продолжила увеличиваться, приближаясь к паритету с мужчинами. На 1 января 2025 года количество ФЛП, открытых женщинами, составило 49,4%, тогда как мужчинами — 50,6%. Год назад пропорция была 47,5% на 52,5%, а два года назад — 45,9% на 54,1%.

Области с наибольшим ростом предпринимателей

Более половины зарегистрированных ФЛП приходится на Киев и пять областей:
  • Киев — 14,3% от общего количества ФЛП;
  • Днепропетровская область — 8,2%;
  • Харьковская область — 7,6%;
  • Львовская область — 7,4%;
  • Киевская область — 6,6%;
  • Одесская область — 6,5%.
«В 2024 году больше всего зарегистрированных ФЛП появилось в относительном измерении в Киевской (+11%), Волынской (+12,1%) и Ровенской (+12,4%) областях. Ожидаемо уменьшилось количество ФЛП в Донецкой, Луганской и Херсонской областях. Вместе с тем количество зарегистрированных ФЛП в Луганской области (36,2 тыс. человек) все еще больше, чем в Черниговской, Сумской и Кировоградской областях», — добавил Гетманцев.
Напомним, по информации Опендатабот, с момента подписания президентом закона о повышении налогов прекратили свою деятельность 22,5 тысячи ФЛП. В первые дни количество закрытий достигало более 1000 ежедневно, а 29 ноября — в день подписания закона — зафиксировано 2332 закрытых бизнеса. В то же время Гетманцев опроверг массовое закрытие ФЛП после повышения налогов.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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