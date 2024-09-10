Количество беженцев в Европе продолжает расти: где сколько украинцев (инфографика) — Finance.ua

Количество беженцев в Европе продолжает расти: где сколько украинцев (инфографика)
Согласно анализу данных Euronews, на континент наибольшее количество беженцев прибыло из Украины, Сирии и Афганистана, в то время как сирийцы и афганцы остаются самыми многочисленными искателями убежища в таких странах, как Германия.
Об этом пишет Euronews.
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Между тем страны по всему континенту еще больше усиливают меры безопасности в ответ на рост беспокойства относительно нелегальной иммиграции.
Официальные данные показывают, что количество ищущих убежища в Германии афганских беженцев возросло после возвращения к власти в Афганистане Талибана.
Полномасштабное вторжение россии в Украину в начале 2022 года повлекло за собой массовое перемещение в Европе. Данные агентства УВКБ ООН по делам беженцев показывают, что к концу прошлого года война привела к перемещению примерно 3,7 миллиона человек внутри страны и заставила 6,3 миллиона беженцев и искателей убежища искать защиты за рубежом, почти 6 миллионов из них в Европе.
Согласно данным, сирийцы и афганцы остаются двумя крупнейшими группами искателей убежища, как и в течение нескольких лет, подав соответственно 209 000 и 155 000 заявлений до конца 2023 года.
Только Германия получила значительное количество заявлений о предоставлении убежища: 117 363 от сирийцев и 61 000 от афганцев на конец прошлого года.
Напомним, украинские беженцы давно перестали быть «обузой» для Европы и теперь вносят значительный вклад в ее экономическое благополучие. В Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) оценивают дополнительный вклад украинских беженцев в ежегодные темпы роста ВВП Чехии, Польши и Эстонии в 1,2% в год, а в ВВП Венгрии, Латвии, Словакии, Литвы и Румынии почти в 0,8%.
Даже в Великобритании он колеблется на уровне 0,2%. А это миллиарды евро в год.
Справка Finance.ua:
- Большинство украинских беженцев за границей полностью удовлетворены или скорее удовлетворены, чем нет своими нынешними условиями проживания в новой стране. Домой вернется в лучшем случае половина. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.
- «Большинство опрошенных украинских беженцев в Германии, Польше и Чехии (66%) скорее или полностью удовлетворены своими нынешними условиями проживания в новой стране», — говорится в исследовании.
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