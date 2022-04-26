Кольцевая электричка в Киеве будет курсировать по обновленному графику — Finance.ua
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Кольцевая электричка в Киеве будет курсировать по обновленному графику

Сегодня 23:04Казна и Политика
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Как сообщили в КГГА, Укрзализныця меняет графики курсирования для кольцевой электрички Киева для удобства пассажиров.
С 26 апреля добавляем еще рейсы утром и вечером, чтобы дать возможность пассажирам поехать по делам или вернуться домой вплоть до начала комендантского часа.
Кроме того, убавляем интервал курсирования электрички до 30 минут в пиковые часы.
Подробное расписание здесь.
Ранее «Укрзализныця» начала ремонтные работы на платформе станции «Русановка» в Киеве.
С 19 апреля на маршруте киевской кольцевой электрички начал курсировать еще один модернизированный электропоезд и добавлена остановка на станции Киевская Русановка.
По материалам: Економічна Правда
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