Кольцевая электричка в Киеве будет курсировать по обновленному графику — Finance.ua

Кольцевая электричка в Киеве будет курсировать по обновленному графику
Сегодня 23:04 — Казна и Политика
Как сообщили в КГГА, Укрзализныця меняет графики курсирования для кольцевой электрички Киева для удобства пассажиров.
С 26 апреля добавляем еще рейсы утром и вечером, чтобы дать возможность пассажирам поехать по делам или вернуться домой вплоть до начала комендантского часа.
Кроме того, убавляем интервал курсирования электрички до 30 минут в пиковые часы.
Ранее «Укрзализныця» начала ремонтные работы на платформе станции «Русановка» в Киеве.
С 19 апреля на маршруте киевской кольцевой электрички начал курсировать еще один модернизированный электропоезд и добавлена остановка на станции Киевская Русановка.
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