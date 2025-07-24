Когда выгодно покупать авто — исследование Сегодня 08:00 — Технологии&Авто

Когда выгодно покупать авто — исследование

Если вы планируете покупать автомобиль, то стоит знать, что рынок подержанных автомобилей сезонный, то есть в случае ожидания удобного времени можно получить не только больший выбор транспортных средств, но и сниженные цены.

Эта тенденция особенно заметна летом и зимой, когда количество заинтересованных покупателей значительно уменьшается.

Об этом говорится в исследовании carVertical , проанализировавшем реальные отчеты об истории, приобретенные пользователями компании в 2024 году.

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Чтобы определить, какие месяцы были наиболее активными на рынке подержанных автомобилей, общее количество проверок истории разделили на месяцы, что позволило получить представление о сезонных тенденциях в активности покупателей.

Исследование выявило, что активность покупателей на рынке подержанных автомобилей колеблется в течение года.

Когда покупали меньше всего

Меньше всего автомобилей было проверено на платформе carVertical в июне — 7,6% всех отчетов об истории, приобретенных пользователями компании за год. Далее следует декабрь — 7,8%, а на май приходится 8% отчетов.

"Снижение активности покупателей в мае и июне можно объяснить сезонными тенденциями на авторынке. После зимы интерес к покупке автомобилей обычно растет, потому что покупатели стремятся заменить свои транспортные средства. Однако с приближением лета активность снова замедляется, ведь многие люди предпочитают путешествия и активный отдых, а не покупку автомобиля" — объясняет Матас Бузелис, эксперт авторынка из carVertical.

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В летний сезон многие продавцы предлагают скидки на старые модели, чтобы освободить место для новых поступлений. Это предоставляет покупателям идеальную возможность для замены транспортных средств, ведь они могут приобрести более новый автомобиль по привлекательной цене.

Самые популярные месяцы для покупки

октябрь (9,3% всех проверок carVertical),

ноябрь (8,8%)

сентябрь (8,7%).

Многие покупатели спешат приобрести транспортное средство до зимы, что делает осень чрезвычайно активным периодом на рынке подержанных автомобилей. Однако повышенный спрос в настоящее время также приводит к росту цен, так что покупатели должны быть готовы потратить больше, если покупают осенью.

Как сэкономить деньги

Конец года — благоприятное время для смены автомобиля. Чтобы выполнить план продаж и распродать подержанные модели перед Новым годом, автосалоны часто предлагают скидки или дополнительные стимулы.

«Большинство людей не склонно покупать автомобиль накануне праздников. Поскольку продажа транспортного средства требует больше времени в этот период, покупатели могут иметь лучшие позиции для торга и получить более выгодную цену», — объясняет Бузелис.

Для бизнеса

Конец финансового года часто является толчком к обновлению автопарка, что приводит к увеличению количества корпоративных транспортных средств на рынке.

По окончании зимы рынок становится более активным, а водители начинают искать новые транспортные средства. Заметив рост интереса покупателей, продавцы не так охотно уступают цене.

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