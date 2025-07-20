ТОП-10 самых надежных электромобилей с пробегом — Finance.ua

ТОП-10 самых надежных электромобилей с пробегом 20.07.2025, 02:09 — Технологии&Авто

ТОП-10 самых надежных электромобилей с пробегом

Некоторые автомобилисты все еще не готовы покупать электромобили из-за сомнений в их надежности. Однако на вторичном рынке можно найти немало моделей, способных прослужить долгие годы без серьезных поломок.

В издании What Car? определили 10 самых надежных электромобилей с пробегом. По словам экспертов, все эти автомобили очень редко выходят из строя.

MINI Electric (Cooper SE), выпускавшийся с 2020 по 2024 год, сочли самым надежным электромобилем с пробегом. Эксперты отметили, что у этой модели есть и другие достоинства.

В частности, в издании похвалили MINI Electric за богатое оснащение и неплохую динамику. Также у этой модели стильный дизайн, но не самый практичный интерьер.

Кроме того, эксперты поделились, что Mini Electric способен проехать без подзарядки всего около 233 км. Поэтому этот электромобиль подойдет далеко не всем водителям.

ТОП-10 самых надежных электромобилей с пробегом:

MINI Electric; Nissan Leaf; BMW i4; Renault Megane E-tech; Volkswagen e-Up; BMW i3; Cupra Born; MG 5; Tesla Model 3; Polestar 2.

УНІАН По материалам:

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