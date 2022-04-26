Когда восстановится рынок новостроек Киева — Finance.ua
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Когда восстановится рынок новостроек Киева

Сегодня 21:00Недвижимость
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Рынок новостроек столкнулся с тяжелой ситуацией. Многие здания разрушены, строительство остановлено. Но уже сегодня на всех уровнях стали искать возможности восстановления страны.
При этом заинтересованность в приобретении квартир в некоторых городах начала восстанавливаться, свидетельствуют данные ЛУН.
Например, в Закарпатье количество заходов на сайт восстановилось на 96%, то есть достигает почти довоенного объема.
Полтавщина возобновила 25% довоенного посещения, а вот в Киеве этот показатель составляет всего 10%.
Когда же восстановится рынок новостроек Киева, рассказал Mind СЕО «Спільнота-девелопер нової генерації» Игорь Райков.
Самое необходимое условие — это победа или прекращение огня, как и для большинства компаний и секторов экономики, которые стали на паузу. Конечно, с орками формальное прекращение огня не означает реального.
Поэтому должна быть какая-нибудь статическая зона боевых действий или фиксированная линия фронта, где мы локализуем москалей и будем их добивать. Потому что когда из-за ракетных ударов фронт — вся страна, строить что-то новое невозможно.

Что нужно для возобновления строительства?

  1. Установление реального рыночного курса гривны к доллару, с учетом ущерба, причиненного нашей экономике, и падения ВВП.
  2. Тишина. Минимум 3–6 месяцев, когда ничего в Киев не прилетает, а приложение єТривога удалилось с вашего смартфона как неиспользуемое.
  3. Прохождение периода банкротства или значительного сокращения штата компаний, не перенесших двухмесячного отсутствия денежных поступлений, и компаний, товары и сервисы которых не являются первоочередными в военное и послевоенное время.
  4. Переформатирование рынка товаров и услуг, создание новых послевоенных компаний, трудоустройство в них персонала компаний из п.3 и возобновление процесса накопления средств их работниками.
  5. Открытие реестров прав для совершения нотариальных сделок по купле-продаже.
  6. Формирование на рынке недвижимости справедливой цены квартир. Преодоление спекулятивного периода продаж квартир теми, кто хочет выйти из инвестиции или владения. Первую цену задаст продавец, и она будет такой, как была до 24.02, или немного ниже. Поэтому покупатель продавит цену до той, которую готов заплатить. Если этот продавец не захочет, найдется другой.
Сейчас — рынок покупателя. В связи с временным переселением люди потратили много средств на проживание, некоторые за это время потеряли бизнес (п. 3), поэтому предложений по продажам будет больше, чем покупателей. Но так будет недолго: преодолев эту негативную просадку и обеспечив спрос тех, кто готов покупать в начале восстановления рынка, цена постепенно начнет возвращаться к 24.02.
  1. Начало работы над созданием мощной системы ПВО, типа «железного купола» Израиля, которая даст понимание, что если сосед-дикарь снова направит ракеты — есть система, которая их ликвидирует. А значит, будут сохранены жизни и имущество.
  2. Введение быстрого механизма компенсации поврежденного имущества, если все же ПВО не справилось.
По материалам: Mind
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