Когда в Украине перейдут с аварийных на плановые отключения света — прогноз «Укрэнерго» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Когда в Украине перейдут с аварийных на плановые отключения света — прогноз «Укрэнерго»

Энергетика
99
В Украине из-за массированного ракетного удара россиян продолжают действовать графики аварийных отключений света. Но если ситуация стабилизируется, то украинцы перейдут к плановым отключениям уже через 1-2 дня.
Об этом сообщается со ссылкой на председателя правления НЭК «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.
По его словам, самый сложный этап после последней атаки наша энергосистема уже прошла — все области запитаны, энергосистема снова соединена с энергосистемой Евросоюза.
«Все три атомные станции, расположенные на неоккупированной территории, работают. Через 1-2 дня они выйдут на свою нормальную плановую мощность, и мы ожидаем, что можно уже будет перевести наших потребителей вместо аварийных на плановые графики», — допускает Кудрицкий.

Справка Finance.ua:

  • Forbes: три сценария блэкаута в Украине, при самом худшем — до недели без света.
  • Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, треть домов Киева уже с теплом. Специалисты продолжают восстанавливать отопление в столице. Половина потребителей пока без электроэнергии. В течение дня энергетики планируют подключать электричество для всех потребителей поочередно — на 3 часа.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.