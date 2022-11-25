Когда в Украине перейдут с аварийных на плановые отключения света — прогноз «Укрэнерго»
В Украине из-за массированного ракетного удара россиян продолжают действовать графики аварийных отключений света. Но если ситуация стабилизируется, то украинцы перейдут к плановым отключениям уже через 1-2 дня.
Об этом сообщается со ссылкой на председателя правления НЭК «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.
По его словам, самый сложный этап после последней атаки наша энергосистема уже прошла — все области запитаны, энергосистема снова соединена с энергосистемой Евросоюза.
«Все три атомные станции, расположенные на неоккупированной территории, работают. Через 1-2 дня они выйдут на свою нормальную плановую мощность, и мы ожидаем, что можно уже будет перевести наших потребителей вместо аварийных на плановые графики», — допускает Кудрицкий.
Справка Finance.ua:
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