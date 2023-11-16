Когда украинцы получат третью платежку за газ и зачем это нужно — Finance.ua

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Когда украинцы получат третью платежку за газ и зачем это нужно

Личные финансы
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Когда украинцы получат третью платежку за газ и зачем это нужно
Когда украинцы получат третью платежку за газ и зачем это нужно
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обяжет бытовых потребителей обслуживать внутридомовые газовые сети в многоквартирных домах за свой счет. Это и станет третьей платежкой за газ, ведь сейчас мы отдельно получаем платежки за топливо и его доставку.

Зачем нам третья платежка

Нынешнее нововведение должно окончательно решить вопрос ответственности за эксплуатацию и содержание в надлежащем состоянии внутренних газовых сетей, котлов, газовых бойлеров, колонок, вентканалов.
Согласно действующему законодательству, в многоквартирном доме по сети общей собственности в зоне общего использования ответственность возлагается на совладельцев многоэтажки, а в частном жилом доме и непосредственно в квартирах — на их хозяина.
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Владелец имеет право выбирать организацию, которая на договорных условиях и платной основе будет производить работы по техническому обслуживанию внутридомовых систем газоснабжения. Такой организацией может быть как местный облгаз, так и другие организации, получившие разрешения.
Плата за ТО внутридомовых систем газоснабжения как раз и станет третьей платежкой за газ. С ней владелец будет точно знать, за что будет платить, и сможет контролировать соблюдение всех обязательств исполнителя техобслуживания.
В целом, согласно «Правилам безопасности систем газоснабжения», если потребители не подписали договор с компанией на обслуживание газовых сетей дома, которым должна определяться соответствующая плата за эту услугу, оператор газораспределительных сетей даже не имеет права поставлять газ жителям.

Когда получим третью платежку за газ

В декабре 2020 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирном доме должно фиксироваться отдельным договором.
Однако, чтобы он заработал, Министерство энергетики, должно было до 1 июля 2021 года разработать и утвердить Порядок технического обслуживания внутридомовых систем газоснабжения многоквартирного дома. Сделать это удалось только осенью 2023 года.
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НКРЭКУ со своей стороны должна была разработать и утвердить Типовой договор на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения многоквартирного дома, а также методологию расчета предельных уровней стоимости выполнения видов работ и услуг. Это до сих пор не сделано.
8 ноября регулятор на своем сайте обнародовал проект постановления об этом типовом договоре для открытого обсуждения, которое продлится до 17 ноября. После этого документ будет принят окончательно.
Следовательно, бытовые потребители должны будут подписать договор с облгазом или другой компанией на обслуживание газовых сетей в многоквартирных и частных домах. Тогда и начнет приходить третья платежка.
Впрочем, следует отметить, что четких сроков введения новшества пока нет, ведь пока еще не урегулирована нормативно-правовая база. Однако регулятор работает над согласованием всех нюансов.
За что будут платить в третьей платежке и откуда она вообще взялась — Finance.ua выяснял в статье по ссылке ниже.

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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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