Когда украинцам ожидать восстановления уровня зарплат до довоенного уровня — прогноз экспертов

Сегодня 08:03 — Личные финансы

Когда украинцам ожидать восстановления уровня зарплат до довоенного уровня — прогноз экспертов, freepik.com

В Украине наблюдается повышение поисковой активности. Количество откликов украинцев на открытые вакансии бьет все рекорды и превышает довоенный уровень в 5 раз.

Об этом свидетельствуют данные кадрового портала grc.ua.

«Ежемесячный доход упал, а цены выросли, поэтому украинцы активно ищут работу или подработку. В то же время, далеко не все работодатели имеют возможность платить довоенный уровень заработной платы. Почти во всех профессиональных сферах продолжается снижение заработных плат», — объясняют аналитики портала.

По состоянию на начало июня те компании, которые могли возобновить свою коммерческую деятельность, сделали это. Однако работы гораздо меньше, чем желающих ее получить. Рынок труда находится в состоянии рынка работодателя.

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Работодатели тоже испытали негативное влияние войны. Часть экономики до сих пор не работает, объемы коммерческой деятельности большинства компаний не вернулись к прежнему уровню, поэтому бизнес оптимизирует расходы и зачастую сокращает размер заработных плат как действующим, так и новым работникам.

Снижение зарплат не всегда зависит от востребованности профессий

К примеру, сфера продаж, строители, специалисты сферы транспорта и рабочий персонал сейчас среди самых востребованных специалистов, однако средний уровень зарплат для них тоже снизился.

Лишь несколько профессиональных сфер пока не затронула общая тенденция снижения. В их числе высший менеджмент, сельское хозяйство, медицина и фармацевтика, маркетинг, реклама и PR. На зарплату в ІТ-сфере война почти не повлияла.

Что будет с зарплатами

В условиях неопределенности и нестабильно действующей экономики возврат к довоенному уровню зарплат во всех профессиональных сферах пока невозможен. Чем дольше будет продолжаться война, тем сложнее будет восстанавливать и коммерческую деятельность бизнеса, и экономику в целом.

По самым оптимистическим прогнозам восстановление доходов до довоенного уровня будет продолжаться 3-5 лет. Этому может способствовать, во-первых, возвращение в Украину квалифицированных специалистов, вынужденно покинувших страну, спасаясь от войны, во-вторых, финансовая помощь, которую могут предоставить иностранные партнеры для восстановления украинской экономики.

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Правда, опыт выхода из кризиса 2014 показал, что быстрый возврат зарплат к прежним цифрам возможен только в гривне.

Если анализировать кризис на рынке труда в 2014 году, положительные тенденции стабилизации и роста зафиксировались только в первом полугодии 2016 года. Большинство компаний смогли повысить своим сотрудникам зарплаты, из них более четверти повысили компенсации всем без исключения, прекратились сокращения персонала, рынок труда полностью оправился от кризиса.

Однако рынок труда оставался рынком работодателя, применялись более жесткие критерии отбора кандидатов на должность. Зарплаты, хотя и повышались, доход оставался ниже, чем до кризиса, так как произошла ощутимая инфляция. Приближение зарплат к уровню 2013 года в долларовом эквиваленте произошло только в 2019/2020 году, когда рынок труда попал в очередной кризис.

Условно позитивный момент состоит в том, что дальнейшего снижения зарплат сейчас не ожидается. Бизнес приспособился к деятельности в новых условиях войны. Понемногу начинают возвращаться к работе представители малого и среднего бизнеса, которые больше всего пострадали от войны. Увеличение рабочих мест, повышение покупательной способности, приобретение товаров и услуг и, наконец, оживление оборота средств предоставят возможности для стабилизации экономики и удержания заработных плат на сегодняшнем уровне.

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