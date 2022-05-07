В Украине количество соискателей работы растет быстрее, чем появляются вакансии — Finance.ua

В Украине количество соискателей работы растет быстрее, чем появляются вакансии

Сегодня 14:03 — Казна и Политика

В Украине количество соискателей работы растет быстрее, чем появляются вакансии, www.newsbomb.gr

В апреле рынок труда начал постепенно восстанавливаться, при этом количество искателей работы растет быстрее, чем количество вакансий.

Об этом говорится в ежемесячном макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка.

«Рынок труда постепенно восстанавливается после значительного падения активности на нем в марте. Количество соискателей работы растет быстрее, чем количество вакансий. Преимущество предложения рабочей силы над спросом давит на зарплаты в сторону снижения», — сообщает НБУ.

По данным Нацбанка, в конце апреля значительная часть предприятий (54%) вынуждена удерживать меньше персонала, а 34% — платить более низкую зарплату, чем до полномасштабной войны. Доля предприятий, не изменивших зарплату (38%), также снижается.

В апреле предприятия в секторе услуг, сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности чаще повышали зарплаты, а торговля и строительство — чаще снижали. Среди предприятий, выведенных в простой и платящих своим работникам 2/3 зарплаты, преобладают предприятия промышленности и транспорта. Строительные предприятия чаще оказывали материальную помощь, однако именно они преобладают среди тех, кто полностью остановил работу и выплаты работникам.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.