В Украине количество соискателей работы растет быстрее, чем появляются вакансии — Finance.ua

«Рынок труда постепенно восстанавливается после значительного падения активности на нем в марте. Количество соискателей работы растет быстрее, чем количество вакансий. Преимущество предложения рабочей силы над спросом давит на зарплаты в сторону снижения», — сообщает НБУ.
По данным Нацбанка, в конце апреля значительная часть предприятий (54%) вынуждена удерживать меньше персонала, а 34% — платить более низкую зарплату, чем до полномасштабной войны. Доля предприятий, не изменивших зарплату (38%), также снижается.
В апреле предприятия в секторе услуг, сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности чаще повышали зарплаты, а торговля и строительство — чаще снижали. Среди предприятий, выведенных в простой и платящих своим работникам 2/3 зарплаты, преобладают предприятия промышленности и транспорта. Строительные предприятия чаще оказывали материальную помощь, однако именно они преобладают среди тех, кто полностью остановил работу и выплаты работникам.
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