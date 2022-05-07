В Украине количество соискателей работы растет быстрее, чем появляются вакансии — Finance.ua
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В Украине количество соискателей работы растет быстрее, чем появляются вакансии

Сегодня 14:03Казна и Политика
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В Украине количество соискателей работы растет быстрее, чем появляются вакансииВ Украине количество соискателей работы растет быстрее, чем появляются вакансии, www.newsbomb.gr
В апреле рынок труда начал постепенно восстанавливаться, при этом количество искателей работы растет быстрее, чем количество вакансий.
Об этом говорится в ежемесячном макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка.
«Рынок труда постепенно восстанавливается после значительного падения активности на нем в марте. Количество соискателей работы растет быстрее, чем количество вакансий. Преимущество предложения рабочей силы над спросом давит на зарплаты в сторону снижения», — сообщает НБУ.
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По данным Нацбанка, в конце апреля значительная часть предприятий (54%) вынуждена удерживать меньше персонала, а 34% — платить более низкую зарплату, чем до полномасштабной войны. Доля предприятий, не изменивших зарплату (38%), также снижается.
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В апреле предприятия в секторе услуг, сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности чаще повышали зарплаты, а торговля и строительство — чаще снижали. Среди предприятий, выведенных в простой и платящих своим работникам 2/3 зарплаты, преобладают предприятия промышленности и транспорта. Строительные предприятия чаще оказывали материальную помощь, однако именно они преобладают среди тех, кто полностью остановил работу и выплаты работникам.
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По материалам: Укрінформ
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