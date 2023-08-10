Когда субсидию можно будет оформить в один клик через «Дію»: ответ Минсоцполитики — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Когда субсидию можно будет оформить в один клик через «Дію»: ответ Минсоцполитики

Личные финансы
29
Когда субсидию можно будет оформить в один клик через «Дію»: ответ Минсоцполитики
Когда субсидию можно будет оформить в один клик через «Дію»: ответ Минсоцполитики
Упрощенное оформление субсидий через «Дію» будет реализовано в конце 2023 года. Ожидается увеличение получателей бюджетной помощи.
Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью агентству «Укринформ».
Министр заверила, что субсидии на отопительный сезон «обязательно будут», поскольку это приоритетное пособие.
Читайте также
«Сейчас полностью цифровизуем эту услугу. С декабря такое пособие можно будет оформить в „Дії“ в один клик», — сказала она.
Жолнович напомнила, что Кабинет министров с 1 июня повысил тариф на электроэнергию для населения, что вызовет рост заявлений на субсидию.
«Летом произошло повышение цен на энергоресурсы, поэтому мы понимаем, что увеличится количество людей, которым потребуется такая услуга. И мы готовимся к этому», — добавила министр.
Место для вашей рекламы
Напомним, в июне Кабинет министров утвердил проведение экспериментального проекта по упрощению процедуры обращения граждан за жилищной субсидией и скорейшего решения о предоставлении.
Уполномоченному члену семьи следует подать упрощенное заявление, в котором указать информацию о членах домохозяйства, на которых должна быть назначена субсидия, место жительства и реквизиты счета, на который должны зачисляться субсидии в случае назначения. Далее органы Пенсионного фонда из официальных источников информации самостоятельно ведут сбор и обработку сведений, необходимых для назначения выплаты.
Читайте также
Физически посещать органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) для подачи упрощенного заявления не нужно.
В электронной форме упрощенное обращение можно подать в онлайн-кабинете на веб-портале ПФУ, в мобильном приложении ПФУ, на Портале Дія (когда эта госструктура сможет предоставить техническую возможность).
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.