Когда субсидию можно будет оформить в один клик через «Дію»: ответ Минсоцполитики — Finance.ua

Когда субсидию можно будет оформить в один клик через «Дію»: ответ Минсоцполитики
Упрощенное оформление субсидий через «Дію» будет реализовано в конце 2023 года. Ожидается увеличение получателей бюджетной помощи.
Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью агентству «Укринформ».
Министр заверила, что субсидии на отопительный сезон «обязательно будут», поскольку это приоритетное пособие.
«Сейчас полностью цифровизуем эту услугу. С декабря такое пособие можно будет оформить в „Дії“ в один клик», — сказала она.
Жолнович напомнила, что Кабинет министров с 1 июня повысил тариф на электроэнергию для населения, что вызовет рост заявлений на субсидию.
«Летом произошло повышение цен на энергоресурсы, поэтому мы понимаем, что увеличится количество людей, которым потребуется такая услуга. И мы готовимся к этому», — добавила министр.
Напомним, в июне Кабинет министров утвердил проведение экспериментального проекта по упрощению процедуры обращения граждан за жилищной субсидией и скорейшего решения о предоставлении.
Уполномоченному члену семьи следует подать упрощенное заявление, в котором указать информацию о членах домохозяйства, на которых должна быть назначена субсидия, место жительства и реквизиты счета, на который должны зачисляться субсидии в случае назначения. Далее органы Пенсионного фонда из официальных источников информации самостоятельно ведут сбор и обработку сведений, необходимых для назначения выплаты.
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Физически посещать органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) для подачи упрощенного заявления не нужно.
В электронной форме упрощенное обращение можно подать в онлайн-кабинете на веб-портале ПФУ, в мобильном приложении ПФУ, на Портале Дія (когда эта госструктура сможет предоставить техническую возможность).
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