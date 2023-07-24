Какой доход нужно иметь для получения жилищной субсидии — разъяснение Пенсионного фонда Сегодня 08:38 — Личные финансы

Какой доход нужно иметь для получения жилищной субсидии — разъяснение Пенсионного фонда

Жилищную субсидию может оформить каждый гражданин Украины и получать деньги на оплату коммунальных услуг. Но есть определенные условия, среди которых — доход домохозяйства.

В Пенсионный фонд обратилась украинка с вопросом: «Какой доход нужно иметь, чтобы получать субсидию, и возможно ли оформить субсидию, если за коммунальные услуги рассчитываюсь через частный ЖЭК».

Специалисты ПФУ ответили, что право на получение жилищной субсидии имеют граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые на законных основаниях находятся на территории Украины, проживающие в жилых помещениях (домах).

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Размер субсидии при этом рассчитывается как разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг в рамках социальных норм и нормативов и объемом обязательного платежа.

В частности, для назначения субсидии расходы на жилищно-коммунальные услуги должны превышать в среднем 15 процентов ежемесячного совокупного дохода (Постановление Кабинета Министров Украины № 1156 от 27.07.1998 г. ).

В соответствии с п. 90 абз. 3 Постановления Кабинета Министров Украины № 848 от 21.10.1995 года гражданин, которому назначена жилищная субсидия, обязан в течение 30 календарных дней проинформировать орган Пенсионного фонда Украины о возникновении обстоятельств, в частности — об изменениях социального статуса членов домохозяйства. Представитель жилищно-коммунальных услуг должен предоставлять всю необходимую информацию в Фонд независимо от форм собственности", — подытожили в ПФУ.

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borgexpert По материалам:

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