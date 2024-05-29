Когда нужно оформить паспорт ребенку: родителям напомнили важную деталь — Finance.ua

Когда нужно оформить паспорт ребенку: родителям напомнили важную деталь Сегодня 20:00 — Личные финансы

Паспорт гражданина Украины — это сверхважный документ, который удостоверяет личность и подтверждает его гражданство. Однако, когда именно нужно оформлять паспорт (в форме ID-карты) ребенку, знают не все.

Об этом рассказала директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай.

Когда нужно оформить паспорт ребенку

По словам эксперта, в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ), несмотря на полномасштабную войну, продолжают предоставлять почти 450 видов услуг — от оформления паспортов и помощи при рождении ребенка до комплексных услуг ветеранам (которые с помощью ЦПАУ можно оформить по одному заявлению).

При этом одной из наиболее востребованных услуг является получение паспорта.

«Например, паспорт гражданина Украины в форме ID должны получить в 14 лет. Но не все родители помнят об этом, потому что они сами получали свой первый паспорт в 16 лет», — пояснила Шамрай.

Она уточнила, что, например, для сдачи Национального мультипредметного теста (НМТ) для последующего поступления в высшие учебные заведения (ЗВО), необходимо иметь ID-карту.

«И родители вспоминают об этом в последний момент», — добавила директор департамента.

Наталья Шамрай объяснила, что «то, за какими услугами обращаются чаще, зависит от периодов времени, от разных ситуаций».

«Регистрируют приобретаемое в собственность имущество или которое необходимо внести в реестр, права на которое получены до 2013 года. Также очень многие люди вынуждены были сменить место жительства из-за войны и теперь им необходимо зарегистрироваться и получить пособие», — рассказала она.

Эксперт добавила, что в ЦПАУ можно также:

обновить данные военнообязанным гражданам

оформить комплекс услуг для ветеранов

оформить пособие при рождении ребенка

оформить водительское удостоверение

зарегистрировать транспортные средства

получить свидетельство о браке и т. п.

Напомним, ранее мы рассказывали, как получить свидетельство о рождении ребенка за рубежом.

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