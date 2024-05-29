Когда нужно оформить паспорт ребенку: родителям напомнили важную деталь — Finance.ua
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Когда нужно оформить паспорт ребенку: родителям напомнили важную деталь

Личные финансы
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Паспорт гражданина Украины — это сверхважный документ, который удостоверяет личность и подтверждает его гражданство. Однако, когда именно нужно оформлять паспорт (в форме ID-карты) ребенку, знают не все.
Об этом рассказала директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай.

Когда нужно оформить паспорт ребенку

По словам эксперта, в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ), несмотря на полномасштабную войну, продолжают предоставлять почти 450 видов услуг — от оформления паспортов и помощи при рождении ребенка до комплексных услуг ветеранам (которые с помощью ЦПАУ можно оформить по одному заявлению).
При этом одной из наиболее востребованных услуг является получение паспорта.
«Например, паспорт гражданина Украины в форме ID должны получить в 14 лет. Но не все родители помнят об этом, потому что они сами получали свой первый паспорт в 16 лет», — пояснила Шамрай.
Она уточнила, что, например, для сдачи Национального мультипредметного теста (НМТ) для последующего поступления в высшие учебные заведения (ЗВО), необходимо иметь ID-карту.
«И родители вспоминают об этом в последний момент», — добавила директор департамента.
Наталья Шамрай объяснила, что «то, за какими услугами обращаются чаще, зависит от периодов времени, от разных ситуаций».
«Регистрируют приобретаемое в собственность имущество или которое необходимо внести в реестр, права на которое получены до 2013 года. Также очень многие люди вынуждены были сменить место жительства из-за войны и теперь им необходимо зарегистрироваться и получить пособие», — рассказала она.
Эксперт добавила, что в ЦПАУ можно также:
  • обновить данные военнообязанным гражданам
  • оформить комплекс услуг для ветеранов
  • оформить пособие при рождении ребенка
  • оформить водительское удостоверение
  • зарегистрировать транспортные средства
  • получить свидетельство о браке и т. п.
Напомним, ранее мы рассказывали, как получить свидетельство о рождении ребенка за рубежом.
По материалам:
РБК-Україна
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