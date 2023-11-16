Когда начнут выплачивать компенсации за поврежденное жилье, суммой до 500 тыс. грн — разъяснение Шуляк — Finance.ua
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Когда начнут выплачивать компенсации за поврежденное жилье, суммой до 500 тыс. грн — разъяснение Шуляк

Личные финансы
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Когда начнут выплачивать компенсации за поврежденное жилье, суммой до 500 тыс. грн — разъяснение Шуляк
Когда начнут выплачивать компенсации за поврежденное жилье, суммой до 500 тыс. грн — разъяснение Шуляк, Фото: Vadim Ghirda
В течение следующих двух недель в рамках єВідновлення государство начнет платить компенсации за поврежденное жилье, где сумма ущерба составляет от 200 до 500 тыс. грн.
Об этом сообщила председатель комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.
«Государство активно финансирует ремонты тысяч объектов (жилища, социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры), которые получили не очень большие повреждения и которые можно довольно быстро восстановить. Но вскоре компенсация начнет выплачиваться и за более серьезные повреждения, до 500 тыс. грн», — сказала она.
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Этот этап будет работать аналогично первому этапу программы єВідновлення — все заявки нужно подавать в Дії. Поданные заявления будет рассматривать специальная комиссия, созданная при органах местного самоуправления.
Для подачи заявления требуются следующие документы:
  • зарегистрированное сообщение о разрушенном имуществе, за которое вы хотите получить жилищный сертификат на покупку нового дома;
  • верифицированную карточку налогоплательщиков в приложении Дія;
  • выписка о несудимости в Дії.
Напомним, что сумма компенсаций за поврежденное жилье в рамках єВідновлення выросла почти на 50%. За последний месяц украинцы, чье жилье было повреждено в результате российской вооруженной агрессии, получили от государства компенсацию на общую сумму 843 млн грн. Так, если по состоянию на 13 октября по программе єВідновлення было согласовано компенсаций на 1,7 млрд грн, то по состоянию на 14 ноября — уже 2,5 млрд. То есть, на 47% больше.
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А уже с 1 января 2024 года граждане смогут получить компенсации за сделанный за свой счет ремонт жилья, которое было повреждено в результате войны рф против Украины.

Справка Finance.ua:

  • в первой половине 2023 года начала действовать программа «єВідновлення», по которой украинцы могут подать заявку, чтобы получить компенсацию за поврежденное из-за войны жилье. Однако при определенных условиях в предоставлении средств на ремонт могут отказать;
  • сумма жилищных сертификатов, которые владельцы уничтоженного в результате вооруженной агрессии рф жилья смогут обменять на новое в рамках программы «єВідновлення», уже превысила 1 млрд гривен;
  • в парламенте рассматривают целесообразность расширения программы «єВідновлення» на поврежденное и уничтоженное жилье в первой фазе войны с рф, с 2014 года.

єВідновлення: как получить помощь на восстановление поврежденного россией имущества 🏠

По материалам:
Finance.ua
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