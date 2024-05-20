Когда лучше всего продавать подержанные автомобили — эксперт поделился, как заработать больше всего Сегодня 21:01 — Личные финансы

Когда лучше всего продавать подержанные автомобили — эксперт поделился, как заработать больше всего

Редактор потребительского отдела онлайн-платформы для розничной торговли автомобилями Carwow Джон Роулингс поделился лучшими моментами для продажи подержанных автомобилей. По его словам, если удалось выбрать время для продажи, то можно получить больше денег.

Об этом пишет Express.

Из-за того, что стоимость автомобильного транспорта продолжает расти, рынок подержанных авто находится на пятилетнем максимуме, а спрос на более дешевые транспортные средства увеличивается. Роулингс говорит, что большинство автомобилей обычно приносят больше прибыли в начале года.

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«Наши данные показывают, что первые несколько месяцев года приносят наибольшую сумму за автомобиль по сравнению с первоначальной оценкой, что делает это время идеальным для продажи. Март — особенно насыщенный месяц для успешной продажи автомобилей разных типов кузовов, который совпадает с выпуском новых регистрационных номеров», — объяснил эксперт.

Согласно исследованию специалистов, обычные семейные автомобили, среди которых хэтчбеки, седаны и универсалы, в большинстве своем достигают самой высокой цены в январе, а уже к весне спрос на них падает. Однако некоторые более эксклюзивные типы авто, как правило, продаются лучше в разное время года, ведь многие покупатели подержанных автомобилей хотят подготовиться к изменению температур.

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К примеру, внедорожники часто имеют самые высокие цены в ноябре, когда температура воздуха падает, тогда как кабриолеты или купе лучше всего продаются в апреле и мае.

В то же время Джон предостерег водителей избегать продаж спортивных моделей летом, ведь если продать их на несколько месяцев раньше, то они могут получить значительно большую сумму.

«Многие автовладельцы ошибочно полагают, что лето — лучшее время для продажи из-за более высокого спроса покупателей, особенно на „летние автомобили“, такие как кабриолеты. Однако наше исследование четко показывает, что ранняя весна максимизирует потенциал продаж вашего автомобиля», — подчеркнул Роулингс.

Лучший месяц для продажи по типам автомобилей (цена, полученная в процентах от оценки):

кабриолет — апрель (100,9%);

купе — май (99,1%);

универсал — январь (97,9%);

хэтчбек — январь (94,3%);

седан — январь (95%);

внедорожник — ноябрь (94,6%).

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УНІАН По материалам:

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