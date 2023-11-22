Китайские инженеры разработали беспроводную зарядку, встраиваемую под кожу человека — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Китайские инженеры разработали беспроводную зарядку, встраиваемую под кожу человека

Технологии&Авто
1
Китайские ученые разработали беспроводное устройство для приема и хранения энергии, которое может питать биоэлектронные имплантаты, такие как биоразлагаемые системы доставки лекарств. Биоэлектронные имплантаты, включая сенсоры для мониторинга и имплантаты для доставки лекарства, являются минимально инвазивными и надежными методами точного контроля и лечения пациентов.
Согласно статье, опубликованной в журнале Science Advances исследователями из Университета Ланьчжоу, разработка модулей питания для этих устройств отстает от создания биосовместимых и биоразлагаемых сенсоров и схем. Существующие биоразлагаемые блоки питания часто используются только один раз и имеют недостаточную мощность для биомедицинских приложений. Однако блоки питания, подключенные к трансдермальным зарядным устройствам, могут вызвать воспламенение, а батареи, не подлежащие перезарядке, могут потребовать хирургической замены, что связано с определенными рисками.
Читайте также
Для решения этой проблемы исследователи предложили беспроводную имплантированную систему питания с высокой эффективностью хранения энергии и удобной для тканей конструкцией. Устройство состоит из катушки из магния, заряжающей устройство, когда наружная катушка помещается на кожу над имплантатом.
Китайские инженеры разработали беспроводную зарядку, встраиваемую под кожу человека
Полученная энергия проходит через цепь в модуль хранения энергии. Прототип системы питания, интегрированный в гибкий биоразлагаемый имплантат, объединяет в себе сбор и хранение энергии. Энергию можно передавать непосредственно в подключенное биоэлектронное устройство, а также в суперконденсатор, где она хранится для обеспечения постоянного и надежного источника питания после завершения зарядки.
Читайте также
Цинк и магний, входящие в состав устройства, являются важными для человеческого организма элементами, и их количество в имплантате ниже уровня ежедневного потребления, что делает имплантаты биосовместимыми. Полимерная и восковая оболочка устройства позволяет ему сгибаться и скручиваться в соответствии со структурой ткани, в которую оно имплантируется. Тесты на крысах показали, что устройство может эффективно работать до 10 дней и полностью растворяется в течение двух месяцев.
Напомним, американка вживила в собственное тело 52 технологических чипа с Bluetooth и NFC. Анастасия Синн является рекордсменкой по количеству технологических имплантатов в организме среди женщин. Около половины имплантатов Анастасии — это микрочипы, которые она программирует собственноручно, чтобы придать себе «усиленные ощущения и способности» — например, открывать электронные замки и включать компьютеры.
По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.