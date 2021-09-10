Huawei выпустила беспроводную зарядку для трех устройств

В июле этого года компания Huawei представила беспроводную зарядную станцию, которая может одновременно питать три устройства. Теперь же новинка поступила в продажу в Китае по цене около 125 долларов.
Устройство имеет трёхслойную конструкцию. Комбинация зарядных катушек позволяет положить в любое место большой смартфон, планшет, или небольшое устройство, такое как гарнитура или часы, и они сразу начнут заряжаться.
Аксессуар может обеспечить до 15 Вт мощности беспроводной зарядки для мобильных телефонов Huawei, планшетов, наушников, умных часов и других устройств, поддерживающих беспроводную зарядку. В то же время гаджет может обеспечивать быструю беспроводную зарядку для устройств других производителей, поддерживающих протокол Qi.
Фото: Mydrivers
Устройство поддерживает интеллектуальное обнаружение инородных тел. При размещении на зарядной площадке ключа, монеты и других металлических предметов включается режим защиты, и зарядка прекращается. Светодиодный индикатор будет быстро мигать, чтобы проинформировать пользователей о проблеме.
Мало того, когда аккумулятор почти полностью заряжен, устройство может предотвратить перезарядку и защитить аккумулятор. Есть система бесшумного воздушного охлаждения, а также контроль температуры.
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