Китай за год увеличил инвестиции в Иран в 10 раз — Finance.ua
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Китай за год увеличил инвестиции в Иран в 10 раз

Мир
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Китай за год увеличил инвестиции в Иран в 10 раз
Китай за год увеличил инвестиции в Иран в 10 раз
Китай укрепляет экономические связи с Ираном. Динамика усиления отношений не может оставаться незаметной, ведь в 2023 году китайские инвестиции в экономику Ирана выросли с 200 млн долларов до 2 млрд долларов.
Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на иранское информагентство Tasnim.
Китайские инвестиции направляются преимущественно на проекты в области логистики, инфраструктуры и добычи полезных ископаемых.
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Для Тегерана Китай — важный экономический партнер, поскольку является крупным покупателем иранской нефти.
В 2021 году страны заключили двустороннее соглашение о сотрудничестве на 25 лет.
В экономику Исламской Республики также много вкладывают ОАЭ и Турция.
Руководство Тегерана также расширяет отношения с россией из-за международных санкций, введенных против обеих стран.
Наталия Руденко
Наталия Руденко
Переводчик-редактор
По материалам:
Finance.ua
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