Китай за год увеличил инвестиции в Иран в 10 раз — Finance.ua

Китай за год увеличил инвестиции в Иран в 10 раз Сегодня 09:34 — Мир

Китай за год увеличил инвестиции в Иран в 10 раз

Китай укрепляет экономические связи с Ираном. Динамика усиления отношений не может оставаться незаметной, ведь в 2023 году китайские инвестиции в экономику Ирана выросли с 200 млн долларов до 2 млрд долларов.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на иранское информагентство Tasnim.

Китайские инвестиции направляются преимущественно на проекты в области логистики, инфраструктуры и добычи полезных ископаемых.

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Для Тегерана Китай — важный экономический партнер, поскольку является крупным покупателем иранской нефти.

В 2021 году страны заключили двустороннее соглашение о сотрудничестве на 25 лет.

В экономику Исламской Республики также много вкладывают ОАЭ и Турция.

Руководство Тегерана также расширяет отношения с россией из-за международных санкций, введенных против обеих стран.

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