«Киевстар» объявил о закрытии сделки по приобретению Uklon за $155,2 млн — Finance.ua

«Киевстар» объявил о закрытии сделки по приобретению Uklon за $155,2 млн Сегодня 10:32 — Фондовый рынок

«Киевстар» объявил о закрытии сделки по приобретению Uklon за $155,2 млн

Национальный оператор электронных коммуникаций «Киевстар» и продуктовая IT-компания Uklon, являющаяся разработчиком онлайн-платформы и приложения заказа авто, успешно завершили процесс закрытия сделки по покупке 97% корпоративных прав Uklon. Сумма сделки составила 155,2 млн долларов.

Об этом говорится в пресс-релизе «Киевстара».

После закрытия соглашения Киевстар и Uklon остаются отдельными бизнесами, а команда компании под руководством СЕО Uklon Сергея Гришкова в полном составе продолжит работать над развитием продуктов и сервисов компании в Украине и на других рынках. 3% корпоративных прав Uklon остаются в собственности Виталия Дятленко, одного из соучредителей компании.

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Как указано в релизе, по условиям соглашения «Киевстар» совершил платеж в гривне, с которого все налоги с полученных средств в размере 23% (включая военный сбор) будут уплачены в Государственный бюджет Украины. При этом часть полученных средств в размере 12% будет выплачена членам команды Uklon, которые были участниками мотивационной программы компании.

«Соглашение с Uklon — это важный стратегический шаг для Киевстара на пути создания современного цифрового оператора. Мы делаем ставку на талантливую команду и перспективный бизнес Uklon, которые уже доказали свою эффективность на рынке», — отметил Александр Комаров, СЕО «Киевстар».

По его словам, компания планирует развивать существующие сервисы онлайн-заказа авто и доставки и внедрять новые решения и услуги. Кроме того, «Киевстар» стремится к выходу на международные рынки, усиливая конкурентные преимущества обеих компаний.

В свою очередь соучредитель Uklon Дмитрий Дубровский заявил: «Говоря от всех соучредителей компании, мы очень рады, что Uklon продолжит свое развитие уже с новым мощным стратегическим инвестором — компанией Киевстар, — уверены, что это взаимно усилит позиции компаний и поможет Uklon выйти на новый уровень как в Украине, так и за рубежом».

Корпоративное управление Uklon будет осуществлять наблюдательный совет под руководством Александра Комарова. В состав руководящего органа войдут представители обеих компаний, в частности Зоя Дроншкевич, Борис Долгушин, Сергей Смусь и Виталий Дятленко.

«Уверен, что положительный эффект от технологической и продуктовой синергии, дополнительные инвестиции и компетенции наших команд позволят Uklon успешно реализовывать дальнейшие амбициозные планы развития в Украине и новых рынках», — добавил Сергей Гришков, СЕО Uklon.

О соглашении «Киевстара» и Uklon

В сентябре 2024 стало известно, что материнская компания «Киевстар» — Veon — рассматривает покупку Uklon. Однако в декабре соучредитель Uklon Сергей Смусь говорил, что компания получила несколько предложений о покупке, «но ни одно из них не было интересным».

Позже сообщалось, что «Киевстар» подал заявку на приобретение Uklon в Антимонопольный комитет, и в феврале 2025 года компания получила разрешение от регулятора.

19 марта Veon объявил, что «Киевстар» подписал соглашение о приобретении Uklon. Отмечалось, что это стратегическое приобретение знаменует экспансию телеком-оператора в новую область цифровых потребительских услуг в соответствии со стратегией цифрового оператора Veon.

Діло По материалам:

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