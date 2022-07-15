Киевсовет утвердил целевую программу обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий — Finance.ua

Киевсовет утвердил целевую программу обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий Сегодня 09:00 — Казна и Политика

Киевсовет утвердил целевую программу обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий

В Киевском городском совете утвердили Городскую целевую программу обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на 2022-2024 годы.

Такое решение было принято 14 июля.

Реализация программы позволит обеспечить киевлян достойными жилищными условиями и снизить квартирную очередь в столице.

В настоящее время предусмотрено финансирование строительства 1628 квартир за счет государственного и местного бюджетов, а также привлеченных средств. Это будет способствовать созданию надлежащих жилищных условий для жильцов, состоящих на квартирном учете. Отмечу, что программа предварительно была детально проработана с представителями территориальной громады города Киева для утверждения действительно действенных механизмов работы. — Александр Бродский, депутат Киевского городского совета, председатель постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу.

Депутат добавил, что городская целевая программа включает шесть мер, охватывающих разные категории граждан и имеющих свои механизмы финансирования:

обеспечение социальным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на его получение, в том числе детей сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа;

обеспечение граждан доступным жильем;

обеспечение граждан временным жильем;

обеспечение граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жильем с привлечением ипотечных жилищных кредитов;

финансово-кредитная поддержка молодежи для обеспечения жильем;

предоставление жилья в аренду с выкупом.

Справка Finance.ua:

примерно 800 тысяч украинцев остались без жилья, которое разрушено полностью или нуждается в серьезном ремонте, в результате войны, развязанной россией против Украины;



государство рассматривает несколько вариантов обеспечения переселенцев жильем — это завершение строительства недостроев, выкуп готовой, но не проданной недвижимости и ипотека на льготных условиях;

Министерство развития общин и территорий нарабатывает концепцию государственной социальной программы обеспечения жильем украинцев, которые вследствие российской агрессии остались без домов.



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