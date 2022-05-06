Киевлянам запретили посещать леса и лесопарки: размеры штрафов — Finance.ua
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Киевлянам запретили посещать леса и лесопарки: размеры штрафов

Сегодня 17:29Личные финансы
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На период действия военного положения населению запрещено посещение лесов в Киеве, а также въезд в них транспортных средств и другой техники.
Об этом говорится в распоряжении Киевского городского головы № 164.
Исключение составляют транспорт и техника, которые используются Вооруженными Силами Украины, Государственной пограничной службой Украины, Государственной специальной службой транспорта, Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины, Национальной гвардией Украины, Службой безопасности Украины, Службой внешней разведки Украины, Министерством внутренних дел Украины, управлением государственной охраны Украины, другими органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, постоянными лесопользователями.
Соответствующий запрет введен, в частности, для предотвращения реальной угрозы возникновения в лесах пожаров и минимизации их последствий.
Штрафы. Согласно статье 77-1 КУоАП штраф за сжигание стерни, лугов, пастбищ, участков со степной, водно-болотной и другой природной растительностью, растительности или ее остатков и опавших листьев на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах отвода автомобильных и железных дорог, в парках, других зеленых насаждениях и газонов в населенных пунктах составляет:
  • для граждан: 180–360 необлагаемых минимумов доходов граждан (3060 — 6120 грн);
  • для должностных лиц: 900–1260 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (15300–21420 грн).
Штраф за сжигание растительности в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда составляет:
  • для граждан: 360–720 необлагаемых минимумов доходов граждан (6120–12240 грн.);
  • для должностных лиц: 1260–1800 необлагаемых минимумов доходов граждан (21420–30600 грн).
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По материалам: Finance.ua
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