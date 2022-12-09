Киев выделил 150 млн грн на генераторы для объектов критической инфраструктуры — Finance.ua

Киев выделил 150 млн грн на генераторы для объектов критической инфраструктуры Сегодня 12:45 — Казна и Политика

Киевский городской совет утвердил выделение 150 млн грн предприятиям по обслуживанию жилищного фонда для закупки дополнительных генераторов и горючего.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета мэра столицы Виталия Кличко.

«Мы готовимся к разным вариантам развития событий. Обустраиваем пункты обогрева, закупаем и привлекаем в помощь генераторы, оборудование. Прежде всего, для объектов критической инфраструктуры. И мы выделили дополнительных 150 млн грн на это. Но вы же понимаете, что весь город, абсолютно все здания не запитаешь от генераторов. Поэтому и говорим, что должны быть готовы, в случае массированных ударов, к разным сценариям», — говорится в сообщении.

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По его словам, Киев также продолжает привлекать помощь для прохождения зимы от иностранных партнеров.

Напомним, 8 декабря депутаты Киевсовета приняли бюджет столицы на 2023 год. Доходы бюджета Киева на следующий год запланировали в сумме более 66,3 млрд грн. Расходы — 65,6 млрд.

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