Киев развернул работу более 400 пунктов обогрева — Finance.ua

Киев развернул работу более 400 пунктов обогрева Сегодня 15:29 — Казна и Политика

Киев развернул работу более 400 пунктов обогрева.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

Эти пункты будут работать каждый день. Большинство из них оборудованы в школах и других учреждениях социальной сферы города.

«Если в вашем доме нет электроснабжения больше суток, вы сможете прийти в пункт обогрева, чтобы подзарядить гаджеты или фонарики, выпить чаю, узнать информацию, где находятся бюветы, где открыты магазины и аптеки. Также мы работаем над тем, чтобы в каждом пункте работал интернет», — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине из-за массированного ракетного удара россиян продолжают действовать графики аварийных отключений света. Но если ситуация стабилизируется, то украинцы перейдут к плановым отключениям уже через 1-2 дня.

В Украине также появились «Пункты несокрушимости», в которых есть свет, интернет, вода и аптечка. Они открываются в заведениях питания, где есть собственные генераторы, а также в школах, на заправках, в административных зданиях и т.п. Здесь можно согреться и зарядить телефон бесплатно. Владельцы точки могут зарегистрировать свой адрес как «пункт несокрушимости».

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