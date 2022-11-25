Киев развернул работу более 400 пунктов обогрева — Finance.ua
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Киев развернул работу более 400 пунктов обогрева

Казна и Политика
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Киев развернул работу более 400 пунктов обогрева.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.
Эти пункты будут работать каждый день. Большинство из них оборудованы в школах и других учреждениях социальной сферы города.
«Если в вашем доме нет электроснабжения больше суток, вы сможете прийти в пункт обогрева, чтобы подзарядить гаджеты или фонарики, выпить чаю, узнать информацию, где находятся бюветы, где открыты магазины и аптеки. Также мы работаем над тем, чтобы в каждом пункте работал интернет», — говорится в сообщении.
Напомним, в Украине из-за массированного ракетного удара россиян продолжают действовать графики аварийных отключений света. Но если ситуация стабилизируется, то украинцы перейдут к плановым отключениям уже через 1-2 дня.
В Украине также появились «Пункты несокрушимости», в которых есть свет, интернет, вода и аптечка. Они открываются в заведениях питания, где есть собственные генераторы, а также в школах, на заправках, в административных зданиях и т.п. Здесь можно согреться и зарядить телефон бесплатно. Владельцы точки могут зарегистрировать свой адрес как «пункт несокрушимости».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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